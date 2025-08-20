FeliCa対応の新フラッグシップスマホ「Nothing Phone (3)」を日本で8月28日に発売！予約受付開始で価格は12万4800円から。楽天モバイルも取り扱い
|新フラッグシップスマホ「Nothing Phone (3)」が日本で8月28日に発売！
Nothing Technologyの日本法人であるNothing Technology Japanは20日、都内にて「新製品発表会」を開催し、Nothing Technologyが展開するメインブランド「Nothing」における新商品として5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (3)」およびワイヤレスヘッドフォン「Nothing Headphone (1)」を日本市場にて発売すると発表しています。
販売されるモデルはNothing Phone (3)が内蔵メモリー（RAM）と内蔵ストレージの違いによって複数あり、価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格および公式WebストアではNothing Phone (3)の12GB RAM＋256GBストレージモデルが124,800円、16GB RAM＋512GBストレージモデルが139,800円、Nothing Headphone (1)が39,800円で、両機種ともにカラーバリエーションはホワイトとブラックの2色展開です。
また楽天モバイルでは販路が公式Webサイト（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）内の公式Webストアおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」、楽天モバイルショップで、価格は12GB RAM＋256GBストレージモデルが119,900円、16GB RAM＋512GBストレージモデルが138,900円となっており、他社から乗り換え（MNP）で料金プラン「Rakuten最強プラン」を申し込みかつ「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用し25カ月目に製品を返却した場合には1,250円／月×24回（総額30,000円）で購入できます。
Nothing Phone (3)はNothingブランドにおける最新フラッグシップスマホで、これまでのNothing Phoneの特徴だった背面に搭載されたLEDで光って通知などを行う「Glyphインターフェース」が進化し、新たに489個のマイクロLEDを搭載し、その中心に機能的なのに遊び心があるドットアニメーションを表示できる「Glyphマトリックス」が備わり、セルフタイマーでカメラ撮影する時は光でカウントダウンをしたり、音量レベルを視覚的に確認できたり、非接触IC機能が起動するとアニメーションが動き出しりするようになりました。
またどっとアニメーションを利用し、もっとワクワクするちょっとした楽しさを詰め込んだ「Glyphトイ」機能に対応してGlyphボタンをタップすると、ユーティリティーやアンビエントインタラクション、ゲームを切り替えられ、ユーティリティーではどんな瞬間も簡単に残せるようにGlyphマトリックスに表示されるライブプレビューでセルフィーを撮るときに完璧な構図を作れる「Glyphミラー」のほか、ゲームとして「スピン・ザ・ボトル」や「グーチョキパー」、「デジタルクロック」が搭載されており、今後にさまざまな機能が追加予定となっています。
外観は既存の「Nothing Phone (1)」や「Nothing Phone (2)」を踏襲しつつ、卓越したクラフツマンシップと抜群の耐久性を融合させて他社の製品とは明らかに違う造形美で新しい基準を打ち立てており、機能的で意図的なデザインを重視して温かさのある技術と心地良いシンプルさを1つにするためにすべての曲線と素材などに目的を持たせ、フォルムと機能を最も意味のある方法で結びつけているということです。また画面の周りの縁（ベゼル）が1.87mmと非常に狭くなっており、Nothing Phone (2)と比べて18％スリムになりました。
また背面パネルは半透明で入念に設計されたカットアウトを通じてマザーボード回路を覗き見ることができ、工業製品としての美しさを表現しており、画面や背面は強化ガラス「Gorilla Glass 7i」（Corning製）が採用され、側面などのフレームは精密加工された耐指紋加工が施されたアルミニウム素材となり、高級感と耐久性を加えています。さらに新たに防水・防塵（IP68）にも対応し、日本向け製品についてはおサイフケータイ（FeliCa）にも対応しているということです。
その他、サステナビリティに留意して設計され、総重量17.61％に当たる53のリサイクル素材を含む部品が組み込まれ、9枚の基板で100％リサイクルのスズを、27のスチール製部品の80％にリサイクルスチールを、フレームやキー、SIMトレーに100％リサイクルアルミニウムを、メインボードで100％リサイクルの銅箔を、17のプラスチック製部品の30％にリサイクルプラスチックを使っているほか、箱などのパッケージは100％プラスチック不使用で、製造では最終組立工程で100％再生可能エネルギーを使用し、カーボンフットプリントは53.2Kgとなっています。
画面は上部中央にパンチホールのある約6.67インチSuper HD（1260×2800ドット）フレキシブルAMOLED（有機EL）（約460ppi）で、10bitカラー（1億7千万色表示）やHDR10+、SGSローブルーライト、コントラスト比100万：1、明るさ最大1600nits（ピーク輝度4500nits）、1Hz〜120Hzアダプティブリフレッシュレート、1000Hzタッチサンプリングレートに対応しており、パンチホール部分には約5000万画素CMOS（1／2.76型）＋広角レンズ（F2.2、焦点距離24mm、画角81.2°）のフロントカメラが内蔵され、マスクなどで顔の一部が隠れていても認証可能な顔認証に対応しており、生体認証としては画面内指紋センサーも搭載しています。
サイズは約160.60×75.59×8.99mm、質量は約218g、本体色はWhiteとBlackの2色展開。スピーカーは左右対称の構造を持ったシンメトリックステレオに対応し、フレームの両側にスピーカーがあるため、どんな持ち方をしても音がこもらずにいつでもクリアなサウンドを楽しめます。リアカメラは以下のデュアル構成で、新たに4KのUltra XDRに対応したほか、瞬時にビデオにアクセスできるクイックレコード、バーストショットモード、ズームインジケーター、ポートレートエフェクト、新しいウォーターマーク機能などに対応し、直感的に操作できるコントロールとプロのフォトグラファーが求めるレベルの機能を持っています。
・約5000万画素CMOS（1／1.3型、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.68、焦点距離24mm、OIS、EIS、7P）
・約5000万画素CMOS（1／2.76型、PDAF、4in1）＋超広角・マクロレンズ（F2.2、焦点距離15mm、画角114°、接写4cm、EIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.75型、PDAF、4in1）＋望遠レンズ（F2.68、焦点距離72mm、光学3倍ズーム、ロスレス6倍ズーム、デジタル60倍ズーム、OIS、EIS）
主な仕様は4nmプロセスで製造されたQualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform」（オクタコアCPU「3.21GHz Cortex-X4コア×1＋3.0GHz Cortex-A720コア×3＋2.8GHz Cortex-A720コア×2＋2.0GHz Cortex-A720コア×2」、GPU「Adreno 825」）、5150mAhバッテリー、急速充電（最大65W）、ワイヤレス充電（最大15W）、リバースチャージ（最大5W）、USB Type-C端子、X軸リニアハプティックモーター、Wi-Fi 7に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠（2.4および5、6GHz）の無線LAN、Bluetooth 6.0、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GSNN：GPS、Galileo、GLONASS、BDS、QZSS、NaviIC）、マイク×3など。
センサー類は環境光センサーや加速度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、電子コンパスに対応。なお、ワンセグやフルセグ、赤外線通信、microSDカードなどの外部ストレージスロットは非対応。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「Nothing OS 3.5」をプリインストールし、5年間のOSバージョンアップと7年間のセキュリティーパッチが保証されています。SIMはnanoSIMカード（4FF）が2つとeSIMに対応し、デュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポートし、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。同梱品はNothing Phone (3)本体のほか、USB Type-C to Cケーブル、SIM取り出しピン、安全ガイド類どの紙類となっています。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
記事執筆：memn0ck
