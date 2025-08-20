¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¡¡¤«¤´¤·¤Þ¿åÂ²´Û¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤Î¡Ö10ÂåÌÜ¥æ¥¦¥æ¥¦¡×¡£Âç¤­¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³¤¤Ëµ¢¤¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á³¤¾å¤Î¤¤¤±¤¹¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19Æü¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í·±ËÃæ¤Ë¡¢¤¤¤±¤¹¤ÎÌÖ¤ËÍí¤Þ¤ê¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡»à¤ó¤À¤Î¤Ï¥ª¥¹¤Î¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¡Ö10ÂåÌÜ¥æ¥¦¥æ¥¦¡×¤Ç¤¹¡£10ÂåÌÜ¥æ¥¦¥æ¥¦¤Ï2019Ç¯9·î¤«¤é¡¢¤«¤´¤·¤Þ¿åÂ²´Û¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÎòÂå¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯»ô°é¤µ¤ì¡¢Á´Ä¹¤¬3.6¥áー¥È¥ë¤«¤éÌó5¥áー¥È¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢¿åÁå¤¬¤ä¤ä¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³¤¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£18ÆüÃë¤´¤í¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¡¢³Þº»Ä®¤Î³¤¾å¤Î¤¤¤±¤¹¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢³¤¤Î´Ä¶­¤Ë´·¤é¤¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢19ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢¤¤¤±¤¹¤ÎÌÖ¤¬Íí¤Þ¤ê¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤«¤´¤·¤Þ¿åÂ²´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í·±ËÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÌÖ¤ËÍí¤Þ¤ê¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Æü²òË¶¤ò¹Ô¤¤¾Ü¤·¤¤»à°ø¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¤«¤´¤·¤Þ¿åÂ²´Û¤Îº´¡¹ÌÚ ¾Ï´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¿åÁå¤«¤é¸µµ¤¤ËÈÂ½Ð¤Ç¤­¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»à¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£³¤¤Ëµ¢¤¹¤Þ¤Ç¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£