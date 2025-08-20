参議院選挙で自民党の公認候補、園田 修光氏が落選した責任をとって、辞任の意向を示していた鹿児島県連の森山会長ですが一転、続投することが決まりました。合わせて、野村 選対委員長も続投することが決まっています。



20日、自民党本部で開かれた、常任顧問会議には、県連の森山会長、野村選対委員長、県選出の三反園衆議院議員や比例九州の宮路衆議院議員などが出席しました。議題は、県連会長と選対委員長の後任です。





結果は…（自民党県連･ 藤崎 剛幹事長）「森山県連会長、野村選対委員長について引き続き、その任にあたるということで、4人の国会議員の皆様から、ご承認いただいた」森山県連会長と野村選対委員長の続投が決まりました。8月の参議院選挙では、自民党を離党し立憲民主党の推薦を得て、無所属で出馬した尾辻 朋実氏が、自民党公認の園田 修光さんを破り、自民党は鹿児島選挙区が、1人区となって初めて議席を失いました。自身の進退について森山県連会長は…（森山県連会長）「よく、県選出の国会議員のみなさんとも協議して、けじめをつけさせていただきたいと考えている」森山県連会長と野村選対委員長は、辞任の意向を示し、野村選対委員長は、新たな県連の会長に三反園衆議院議員を推薦しましたが、三反園議員は森山会長の続投を求め、20日も改めて、「森山会長の続投をお願いしたい」と発言したということです。（自民党県連･ 藤崎 剛幹事長）「やはり、経験豊富な森山会長に、もう1回、この難局の場ではお務めいただきたいという国会議員のみなさんの声、そして、鹿児島県内の市町村支部22支部からの続投要請、自民党県議団からの続投要請の文書。この場で報告させていただき、そういったものが後押しになったと思います」20日の会議の場で、続投が決まった森山県連会長、野村選対委員長からは、特に発言はなかったということです。