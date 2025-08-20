夏休み中の中学生が、錦江湾で体験航海を行いました。乗船したのは鹿児島水産高校の実習船「薩摩青雲丸」です。生徒たちは真剣なまなざしで船の設備を見学し、実際に船を操縦するなど海の上の特別授業で学びを深めていました。



青空に浮かぶ白い雲。鹿児島市の港に浮かぶのは、鹿児島水産高校の実習船「薩摩青雲丸」です。夏休み中の中学生たちが続々と乗り込んでいきます。



(鹿児島水産高校・福島聡校長)

「船乗りは金の宝。鹿児島や日本の海を支える存在になってくれることを期待している」





20日、鹿児島水産高校が県内の中学生を対象に行った体験航海。海や船、魚への興味や関心を高め、鹿児島を支える水産業や海運業の担い手を育てようと毎年行われています。生徒たちは漁に使う道具に触れながら、マグロやカジキの延縄漁業の仕組みを学習。魚を冷凍させる部屋にも入り、マイナス60度の世界を体験していました。(参加した生徒)「足が冷たくて新しい経験になった。船のエンジンの音が好きでまだ決まってはいないが何かを操縦する仕事がしたい」また、操舵室では実際に自分の手で船を操りました。(参加した生徒)「大変な仕事だが魅力のある仕事でもあるのでそういう仕事に就ける水産高校は良い高校だなと」(鹿児島水産高校・九鬼功二教諭)「色々とやり取りをする中でこの職業にすごく興味をもってくれている生徒が多いと感じた。将来的にこういう進路もあるんだと気に留めておいてくれたら業界全体としてはうれしい」子どもたちにとって将来を考える海の上の特別授業になりました。