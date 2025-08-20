¡ÚÆÃ½¸¡ÛÃæ±ÛÃÏ¿Ì¤Î9»þ´Ö¸å¤ËÃÂÀ¸¡§»³¸Å»Ö¤Î¿Í¤«¤é³Ø¤ó¤À〝²¹¤«¤µ〟¿·ÊÆÈþÍÆ»Õ20ºÐ¤Î»×¤¤¡Ú¿·³ã¡Û
2004Ç¯10·î23Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¡£
¤½¤Î9»þ´Ö¸å¤Ë»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿Ä¹²¬»Ô»³¸Å»Ö½Ð¿È¤Î½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹²¬»ÔÆâ¤ÎÈþÍÆ¼¼¡£¤³¤³¤Ë1¿Í¤Î¿·ÊÆÈþÍÆ»Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
³òß·¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¡¢20ºÐ¡£Ä¹²¬»Ô»³¸Å»Ö½Ð¿È¤Ç¤³¤Î½Õ¤ËÈþÍÆ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¤³¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³òß·¤¢¤¤¤é¤µ¤ó
¡ÖÆþ¤ê¤¿¤Æ¤Î¤È¤¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¤¬¤À¤ë¤¯¤ÆÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤Æ³Ú¤·¤µ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Ê¤¤¡£¡×
¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ±ÛÃÏÊý¤¬·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿9»þ´Ö¸å¤Ç¤·¤¿¡£2004Ç¯10·î23Æü¸á¸å5»þ56Ê¬¤ËÈ¯À¸¤·¡¢68¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØÃæ±ÛÃÏ¿Ì¡Ù¡£¤È¤¯¤ËÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Åö»þ¤Î»³¸Å»ÖÂ¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¡¢Êì¿Æ¤ÎÍµÈþ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¤Î½Ð»º¤Î¤¿¤á»³¸Å»Ö¤òÎ¥¤ì¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦³òß·ÍµÈþ¤µ¤ó
¡Ö¥É¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë½ÄÍÉ¤ì¤«¤é²£ÍÉ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊª¤¬»¶Íð¤·¤Æ¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¡×
·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍÉ¤ì¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦ÍµÈþ¤µ¤ó¡£²ÈÂ²¤ä²È¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Â¿´¤·¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢Ìë¤Ë¿ØÄË¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤È¸þ¤«¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤Ï¡¢ÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦³òß·ÍµÈþ¤µ¤ó
¡ÖµßµÞ¼Ö¤â²¿Âæ¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥í¥Óー¤Ë¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤¿¿Í¤äÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¡×
Í¾¿Ì¤äÄäÅÅ¤¬·«¤êÊÖ¤·µ¯¤¤ëÃæ¡¢¿ØÄË¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦³òß·ÍµÈþ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î»Ò¤ò»º¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¥Ï¥Ã¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï½Ð»º¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£¡×
´Ç¸î»Õ¤«¤éÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¸áÁ°3»þÈ¾¡¢Ìµ»ö½Ð»º¡£
¢£¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦³òß·ÍµÈþ¤µ¤ó
¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡£(¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¤Î)´é¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ïµã¤±¤¿¤·¡¢»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
ÃÏ¿Ì¸å¡¢»³¸Å»ÖÂ¼¤ÏÄ¹²¬»Ô¤Ø¤ÎÁ´Â¼ÈòÆñ¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¤âÌó2Ç¯È¾¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î²¾Àß½»Âð¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦³òß·ÍµÈþ¤µ¤ó
¡Ö»³¸Å»Ö¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤°Ê¾å¤Ë¶á½ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ³°¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÍâÆü¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ø¤³¤Î»Ò¤¬ÃÏ¿Ì¤Î»Ò¤À¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡×
¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¤â¡¢»³¸Å»Ö¤Î¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³òß·¤¢¤¤¤é¤µ¤ó
¡Ö»Ù±çÊª»ñ¤¬³Ø¹»¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÄ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÏ°è¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡Ö¾Íè¼«Ê¬¤â¿Í¤ÈÀÜ¤·¤ÆÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈþÍÆ»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³òß·¤¢¤¤¤é¤µ¤ó
¡ÖÎÏ²Ã¸ºÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¡£¿·¿Í¤Î¤¿¤á¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ÏÃ´Åö¤»¤º¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ê¤É¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³òß·¤¢¤¤¤é¤µ¤ó
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Äëµþ(Ä¹²¬)¡£¡×
¢£¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£³òß·¤¢¤¤¤é¤µ¤ó
¡ÖÄëµþ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡û¡ûÉô¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×
¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»³¸Å»Ö¤Î¿Í¤«¤é³Ø¤ó¤À〝²¹¤«¤¤〟ÀÜµÒ¤Ç¤¹¡£
¢£³òß·¤¢¤¤¤é¤µ¤ó
¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¤È¤«¾Ð´é¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÇÌÀ¤ë¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
