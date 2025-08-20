»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©µëÉÕ¶â¤ä¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¸¡¾Ú¡ÄÀìÌç²È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ú¤â¤Ã¤ÈÅêÉ¼¤Î¸å¤Ë¡Û
¥¤¥Ã¥È¡ªÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
£··î¤Î»²±¡Áª¤ÎÅêÉ¼Á°¤ËÏ¢Æü¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡Ø¤â¤Ã¤ÈÅêÉ¼¤ÎÁ°¤Ë¡Ù¤ÎÅêÉ¼¸å¤ÎÏÃ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅêÉ¼¤Î¸å¤â¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Áªµó¤ÎÁèÅÀ¤Î£±¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÆÅÞ¤ÎÊª²ÁÂÐºö¤Î¸øÌó¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤äµëÉÕ¶â¤Î¤½¤Î¸å¤ò¡¢£±¥«·î¤ÎÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ã¥È¡ªµÜ»Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·»²µÄ±¡¤â²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é£±¥«·î¤¬¤¿¤Á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÏÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÆ°¤¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢»²À¯ÅÞ¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°Ý¿·¤Ï¼¹¹ÔÉô¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÀ¯¶É¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÈÀ¯ºö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
20Âå½÷À¡ÊÎ©·û¤ËÅêÉ¼¡Ë¡§
¡ÖÍýÍ³¤Ï¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø¸ºÀÇ¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¿¡£¼Â¸½Æñ¤·¤¤¤±¤É´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ»×¤¦¡¢·ë²Ì½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡Ö¡Ê¼«Ì±¤ÎµëÉÕ¶âÀ¯ºö¤Ï¡ËÌÜÀè¤Î£²Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤»Äà¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¼Â¸½²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
20Âå½÷À¡Ê¹ñÌ±¤ËÅêÉ¼¡Ë
¡Ö(¼ã¼Ô¤Î)»ñ»º¤ò¾å¤²¤ë²Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Þ¤À¤½¤³¤Ë¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×
60ÂåÃËÀ¡ÊÎ©·û¤ËÅêÉ¼¡Ë¡§
¡Ö¡Ê¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤âÁ´Á³Ž¥Ž¥Ž¥£±¥«·î·Ð¤Ã¤Æ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¿¤·¤«¤Ë»²±¡ÁªÁ°¤ÏÁªµó±éÀâ¤Ê¤É¤Ç³ÆÅÞ¡¢µëÉÕ¶â¤ä¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
µÜ»Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤ÎÊª²ÁÂÐºö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±¡¦ÀÐÇËÁíºÛ¡§
¡Öº¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¤ªÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤¬µëÉÕ¶â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¡¢¤Ð¤é¤Þ¤¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¡ÖÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡¦ÀÕÇ¤¤¢¤ë¸ºÀÇ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤È¡×
¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
¡ÖÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë ¸ºÀÇ¤Ç¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«³§¤µ¤ó¡ª¡×
»²À¯¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡§
¡Ö¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤È¤È¤â¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ò1²ó¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
µÜ»Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
³¹¤ÎÀ¼¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤äµëÉÕ¶â¡¢³ÆÅÞ¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¸øÌó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÌîÅÞ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤äÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¾¡Íø¤·¡¢Í¿ÅÞ¤ò²áÈ¾¿ô¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¥ï¥±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¾ÃÈñÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢µÕ¤ËÍ¿ÅÞ¤ÎµëÉÕ¶â¤ÎÏÃ¤â¼Â¸½¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î£±¥«·î´Ö¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµëÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇË¼óÁê¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¡Ö¸øÌó¤Ë¤·¤¿¤¬½½Ê¬¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅúÊÛ¡£
¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¶¨µÄ¤Ï¡¢´´Éô¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢Âà¿ØÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¤È¤ÎµÄÏÀ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¤³¤È¤Ï¼ÁÌä¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤¯Ìö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¼ÁÌä¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÃÈñÀÇ¤Î¼ÁÌä¤Ï»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
³Î¤«¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»²±¡ÁªÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈµëÉÕ¤ä¸ºÀÇ¤ÎÏÃ¤Ï¾¯¤·¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ»Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¾ÃÈñÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯¼£³°¸ò»Ë¤¬ÀìÌç¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¡¦ÃæËÌ¹À¼¤(¤Ê¤«¤¤¿¡¦¤³¤¦¤¸)¶µ¼ø¤Ï¡ÖÃ»¤¤Î×»þ¹ñ²ñ¤À¤±¤Ç¤Ï³ÆÅÞ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¡£
»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é³ÆÅÞµÄÏÀ¤ò¡ÈÀèÁ÷¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÁªµó¸å¡¢Í¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï ¤³¤Î¤Þ¤ÞÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÜ»Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
£±¥«·î¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤ËµëÉÕ¶â¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë£³¿Í¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¼«Ì±¡¦¿¹»³´´»öÄ¹¡Ê19Æü¡Ë¡§
Q¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤À¶ñÂÎ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤ò¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÀ¯Ä´¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤Î¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡üÎ©·û¡¦¾®Àî´´»öÄ¹¡Ê20Æü¡Ë
Q¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡©
¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤Î¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÌîÅÞÆâ¤Ç¤ÏÀ¯Ä´²ñÄ¹Æ±»Î¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ê19Æü¡Ë
Qº£¸å¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¸«ÄÌ¤·¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö³ÆÅÞ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¡¢ÂÐ¾Ý¡¢´ü´Ö¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤Ï½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤È¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ä¹°ú¤¤¤ÆÇ¯Æâ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
µÜ»Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¤³¤¦¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ÆÅÞ¤Î¹ç°Õ¤¬Ç¯Ëö¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢·ë¶É¤É¤¦¤¤¤¦¸ºÀÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÇ¯Æâ¤Ë¹ç°Õ¤Ç¤¤ì¤Ð ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤ÆË¡°ÆÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½çÈÖ¤È¤«ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÌîÅÞÁ´¤Æ¤¬¹ç°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ï¸À¤¨¹ñ²ñ¤òÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£¼Â¸½ÅÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜ»Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÃæËÌ¶µ¼ø¤Ï¤½¤Î¼Â¸½ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆŽ¢º£¤ÎÀ¯¶É¤Ç¤ÏµëÉÕ¡¦¸ºÀÇ¤È¤â¤ËÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ž£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Í¿ÌîÅÞ¶¦ÄÌ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆŽ¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çÄ¥¤ò°ìËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡ÈÃåÃÏÅÀ¡É¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ž£¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»²±¡Áª¤Ç¤³¤ÎÀ¯ºö¤¬¤¤¤¤¤ÈÅêÉ¼¤·¤¿¹ñÌ±¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤¬¤É¤¦¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¸å¤ÎÀ¯¼£¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÁªµó¤Ç·Ç¤²¤¿À¯ºö¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¸À¤¦¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ëÀ¯ÅÞ¤â¤¢¤ëÃæ¡¢À¯ºö¤¬º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢³ÆÅÞ¤¬¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ï¼¡¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤½¤ÎºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£