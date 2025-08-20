¡Ö¥É¥¥É¥¡×¥¹¥¶¥ó¥Ì¡¢´Ì¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤ËàÂçÃÀ¿åÃåá
²Æì¤Ç³«Êü¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì(38)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿²Æì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ß¸åÈ¾Àï¤Ï¤À¤¤¤¹¤²ÈÂ²¤È²Æì¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÎ®¤ì¤ë¥×¡¼¥ë¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö³¤¾å¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯2DAYS¤Ç¿ÈÂÎ¤¢¤Á¤³¤Á(¤Þ¤¿)ÄË¤¤¤èÂç¿Í¤¿¤Á¡£¾Ð¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²Æì¥°¥ë¥á¤âËþµÊ½ÐÍè¤¿¤·¡¡°ì½Ö¤À¤±¤É¥ä¥Á¥à¥ó¤ÎÎ¤¤â¹Ô¤±¤¿¡¡ËèÆü¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë°û¤ó¤Ç¡¡¥Ï¥Ö¼òº×¤ê¤â¤·¤¿¤·¡¡¤ª¤ó¤Ê¤¸²Î²¿²ó¤â²Î¤Ã¤¿¤·²ù¤¤¤Ê¤¯³Ú¤·¤ó¤À¤Ã!! ºÇ¹â¤ÎÎ¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï2017Ç¯¤«¤éÃÏ¸µ·§ËÜ¤Ë°Ü½»¤·¡¢º£Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÎ¹´Û¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Æì¤ÎÎ¹ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡¡¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î°û¤ßÊª¤ò°û¤à¤È³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡¡²Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤ªÊì¤µ¤óÁ¢¤Þ¤·¤¤¡× ¡Ö¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Á¤ã¤ó¤Î²Æ¡¡ÎÉ¤¤shot¤À¤è¡×¡ÖÆü¾Æ¤±Âç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤ß¤Æ¤¤¤ë¥³¥Á¥é¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÂç¹¥¤¡×¡Ö¹õ¤¤Ë¹»Ò»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£