8月10日からの記録的な大雨の影響で、熊本県内では少なくとも1600台以上の車が水没被害に遭ったことがRKK（熊本放送）の取材で分かりました。

【写真を見る】熊本での水没車は1600台以上か レッカー依頼は4672件「辿り着けない、人手が足りない」レンタカーも「借りられない」

大雨から10日が経過した8月20日も、熊本市中央区坪井ではJAFの車やレッカー車が行き交っていました。

水没したとみられる車はドアが開けられていました。そして、車を移動するため作業が進められているところもあります。ワイヤーで引っ張られた車からは、水がこぼれ出てきました。

今回の大雨では川沿いや低い土地で車の水没が相次ぎ、市民生活に大きな影響が出ています。

RKKがJAF熊本支部や県内でレッカー車を扱う約20の事業者を取材したところ、8月19日時点で少なくとも1600台の水没車を移動させていたことが分かりました。

ただ、依頼件数は延べ4672件に上っています。

複数の事業者が「依頼は数百件あったが、運んだ件数は把握できていない」と答えていて、水没車が数千台に上る可能性もあります。

現在も多くの事業者が作業を続けていて、レッカー移動の完了時期が「見通せない」と答える事業者もいました。

天草市の事業者は「依頼があっても現場にたどりつけない、人手も足りていない」と話していて、被害の全容把握は難しい状況です。

高まるレンタカー需要「電話が鳴りやまない」

借りられない人もいるほど需要が高まっているレンタカー。熊本市東区の店には多くの問い合わせがあります。

――日々何件ぐらいやっている？

レッカー業者「4～5件です」「レンタカーを借りられない人もいるのが大変です」

トヨタレンタリース熊本 熊本インター店 佐藤浩司 店長「電話が鳴りやまない状況で、車が届くのを待っていただいている人も多くなっている状況」

お盆の時期と重なった雨の影響で、帰省した人や観光客などからはキャンセルが相次いだ一方、雨の翌日から「代車」として使うための予約が急増し、20日現在、多くの車を貸し出しています。

記者「例年この時期はお盆が終わり、返却された車が隣の駐車場までいっぱいになっているということですが、現在は空きが目立っています」

熊本県内では、玉名市や八代市の周辺でより多くの予約が入っていて、レンタカー店は車繰りなどの対応に追われています。

佐藤店長「1台でも多く車を届けられるように、社員一同、取り組んでいきたい」

「もしも」の時に役立つ対処法 自動車税免除の条件

実際に車が水没したときにはどうすれば良いのでしょうか。

日本自動車連盟（JAF）は、「水没した車のエンジンをかけると破損や車両火災につながる危険性がある」として、エンジンをかけないよう呼びかけています。

そのため基本的にはレッカーを手配し、車を工場などに運んで点検を受けてください。

既に支払った自動車税は払い戻される可能性があります。

車が使用不能になる、または修理費用が時価の2分の1以上かかった場合は、自動車税が全額または一部免除となり、すでに支払っている分は還付されます。

手続きは自治体で被災証明書を発行したうえで、必要書類を準備して、県の電子申請システムなどから手続きをします。