浸水被害にあった金沢競馬場 石川県議会で対策強化求める声相次ぐ 金沢市は営業中止の場内飲食店など支援へ
今月上旬の大雨で甚大な被害が出た金沢競馬場。20日に開かれた石川県議会では、競走馬を守るための対策を求める声が相次ぎました。
金沢競馬場は、今月6日からの大雨で、コースや設備など競馬場全域が浸水する被害を受けました。
当時、厩舎には約600頭の競走馬がいて、長時間にわたって脚などが水にさらされました。
20日の石川県議会の委員会で、浸水した本馬場の復旧整備などの完了が、報告されました。
田中 敬人 県議：
「(競走馬の)ひづめがふやけて、ばい菌が入るかもしれない。競走馬をいかに移動させるかというところが大事だったのでは」
石川県競馬事業局・中山 隆志 局長：
「関係者一丸となって意見交換をしながら、馬の避難計画みたいなものについても検討してまいりたい」
一方、金沢市の村山市長は、競馬場内で営業を中止した場内の飲食店など中小企業のなりわい再建にむけ、9月の補正予算で支援を行う考えを示しました。
金沢市・村山 卓 市長：
「金銭的、あるいは資金繰りに関する支援ということで、捉えていただければ」
河北潟周辺の治水対策として、近岡町の排水ポンプの増設にも取り組みたいとしています。