¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¡²þÌ¾È¯É½¤ÎËå¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¡Ê23¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤Ç¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤³¤È¸ÅÀî·ëºÚ¡Ê20¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢·ÝÌ¾¤ò¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡È¥Ê¥À¥ëÀèÀ¸¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¥Ê¥À¥ë¤¬¡¢¥²¥¹¥È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö»Ð¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤È¤ÎÈæ³Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¡È¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡ÉÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¡È¤Á¤ã¤ß¡É¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½õ¸À¡£MC¤ÎÅÄÂ¼½ß¤¬¡ÖËÜ¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡©¡×¤ÈË¬¤Í¤ë¤È¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´Á³¤¤¤Ä¤Ç¤â¼Î¤Æ¤ì¤ëÍ¦µ¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä²þÌ¾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡13Ç¯¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Î¥Ö¤¬¡È¥Î¥Ö¾®ÃÓ¡É¤Ë1Ç¯´Ö²þÌ¾¤·¤¿²áµî¤«¤é¡Ö¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡È¾®ÃÓ¡É¤À¤±¤É¤Í¡×¤È½ß¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö·ë¹½¡È¤æ¤¤¾®ÃÓ¡É¸ìÏ¤¤¤¤¤¤Ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¤Ç¡×¤È²÷Âú¡£¶¦±é¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¥®¥ã¥ëÆ»¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡»Ð¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãËå¤¬¥í¥ó¥Ï¡¼¤Ç²þÌ¾¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó´ò¤·¤¤¡¡¤æ¤¤¾®ÃÓ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£