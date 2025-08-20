¡ÖÎò»Ë¤¬¤ï¤«¤ë¡×ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È5Ï¢È¯àÇ®ÎõÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥óá¥â¡¼Ì¼¡£ËÒÌî¿¿è½°¦¤¬ÃæÅÄæÆ¤È¤ÎÈëÂ¢2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡×¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦(24)¤¬¡¢°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÃæÅÄæÆ(36)¤È¤ÎÈëÂ¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæÅÄæÆ¤¯¤ó¤Ø¡¢¤Þ¤ê¤¢¤è¤ê ¤¿¤È¤¨°ìÀ¸¤Î¶ì¤·¤ß¤À¤Ã¤Æ¡¡°ìÀ¸³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆMy BROTHER¡¡¤³¤ÎÌ´¤Ï°ìÀ¸³¶¡¡½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ It's SHOW TIME¡¡¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¡ØMy BROTHER¡Ù¡×¤È¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡ÖMy BROTHER¡×¤Î²Î»ì¤Î°ìÀá¤ò¡¢°úÂà¤¹¤ëÃæÅÄ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÃæÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿5Ëç¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿¿è½°¦¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ÇÎò»Ë¤¬¤ï¤«¤ë¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Èµã¤±¤ë¶Ê¡Ä¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö°úÂà¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£