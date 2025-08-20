元NGT48でタレントの荻野由佳さんが、自身のインスタグラムを更新。夫婦でのマタニティフォト撮影を行ったことを報告しました。



【写真を見る】【 荻野由佳 】 「会える日が心から楽しみ」白いワンピース姿で夫と寄り添うマタニティフォトを公開 臨月の苦しさと喜びを同時に語る





荻野さんは、「思い出として、夫婦バージョンでマタニティフォトの撮影もしていただきました」と投稿。







公開された写真では、緑豊かな屋外での撮影の様子が確認できます。荻野さんは白いワンピースを着用し、夫は濃紺のシャツを着ています。二人は森の中や草原で、お互いに寄り添ったり手を取り合ったりしながら、穏やかな表情で写っています。







特に印象的なのは、小さなベビー服を二人で持ち上げている写真や、荻野さんのお腹に夫が優しく手を添えている写真です。二人の手には揃いの指輪が光り、新しい家族の誕生を待ち望む様子が伝わってきます。





荻野さんは投稿の中で「この10ヶ月間、本当にあっという間で特に夏場の臨月は本当に大変で、、体調的には苦しい事の方が多かったけど、毎回の検診で元気な姿を見せてくれて日々お腹で感じる胎動が私の全ての生きがいになっていました！」と妊娠生活の心境を明かしています。







また、実家の両親からは多くの荷物が送られてきていることや、SNSを通じて同じ時期に妊婦生活を送っている方々からのアドバイスに感謝していると述べています。







投稿の最後には「忙しい中でもしっかり向き合ってケアをしてくれる夫にも、感謝！」と夫への感謝の気持ちを表現。「出産までのもう少しのこの期間、勉強と準備をもっと頑張ります！そして、日々周りの方々に感謝をしながら残り僅かのこの尊い時間を大切に、丁寧に過ごします！会える日が心から楽しみです」と、出産を控えた決意と期待を綴っています。







この投稿に、「いい旦那さんで本当に良かった いつまでもお幸せに」「ママ1年生頑張って！ 出産は大変だけど感動するよ」「幸せそうなのが伝わってくる写真ですね」「めっちゃ素敵な旦那様と、もうすぐ生まれる新しい家族に祝福を」などの声が寄せられています。







荻野さんは今年2月16日に26歳の誕生日を迎えたことに合わせて、一般の方との結婚を発表。さらに今年4月中旬に自身のＸで「新しい家族が増えます！」とテキストし、妊娠を公表していました。

【担当：芸能情報ステーション】