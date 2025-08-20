¡Ö¤º¤´¤¤Æ©ÌÀ´¶¡£¤³¤ó¤Ê½÷Í¥¤¤¤¿¤ó¤À¡×À¾Â¼¼ÒÄ¹¡Ö¤Ë¤·¤¿¤óCM¤Ë½Ð¤Æ¡×¡¡¡Ö¸«¾å°¦¤µ¤ó¤ËÂ³¤¯¡×¤ÈÍ½ÁÛ
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ëÄ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¾Â¼»á¤¬¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡7·î31Æü¤ËÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¤Ï¼ç±é¤Î1¿Í¡¢º´Æ£·ò¤¬¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¡Ö´ë²è¤«¤é¤¼¤Ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¡¢¼Â¸½¤·¤¿²»³ÚÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£À¾Â¼»á¤Ï¡ÖFirst¡¡Love¡¡½éÎø¡×¡Ê2022Ç¯ÇÛ¿®¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢º´Æ£·ò¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡À¾Â¼»á¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ÄËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç±é¤Î1¿Í¤Ç¡¢½÷À¥É¥é¥Þ¡¼¤ò±é¤¸¤¿µÜºêÍ¥¡£Netflix¤Î¤¹¤´¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯½÷Í¥¤ò¤¦¤Þ¤¯È¯·¡¤·¤Æ¼ç±é¤ËÈ´Å§¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£µÜºê¤Ï¥É¥é¥àÌ¤·Ð¸³¤Ç¡¢1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤¥É¥é¥à¤òÎý½¬¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¡Ê¤½¤ì¤¬¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È´¶Ã²¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤ÏÁ´10ÏÃ¡£¤¹¤´¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂè1ÏÃ¤Î¥·¡¼¥ó¡£ÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤ÎÃæ¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜºê¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤Î¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º´Æ£·ò¤¬±é¤¸¤ëÅ·ºÍ²»³Ú²È¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°µ´¬¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤¹¤ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÏNHK¤ÎÄ«¥É¥é¼ç±é¤ò±é¤¸¤ë¸«¾å°¦¤òµó¤²¤ë¡£À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¡ÊµÜºê¤Ï¡Ë¸«¾å°¦¤ËÂ³¤¯´¶¤¸¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¡ÊµÜºê¤Ë¡ËËÜÅö¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¤ÎCM½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤Í¡£ËÍ¤ÎTikTokÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Èà¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ä¼ë²»¡ÊµÜºê¤ÎÌò¡Ë¤¿¤Á¤¬¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ëµó¤²¡ÖËÍ¤â¤Í¡¢µ¯¶È²È¤ÎÃ¼¤¯¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤â¸«¤É¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£