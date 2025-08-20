九州北部を襲った記録的な大雨から10日がたちました。北九州市若松区ではようやくボランティアが被災した住宅に入り、片付けを行いました。



北九州市若松区百合野町地区では20日、70代の夫婦が住む住宅にボランティア9人が入りました。北九州市社会福祉協議会の呼びかけで集まったもので、土砂の撤去作業などにあたりました。



■奥村三枝 記者

「建物の裏で土砂崩れが起きたお宅です。大雨から10日たちましたが、まだ流れた土砂がたまった状態です。」





10日の夕方、住宅の裏側にある生活道路ののり面が崩れ、土砂が押し寄せてきていました。

■住人

「あそこに線がある。50～60センチくらいまで（水が）来た状況です。上からの水と。今まで想定したことないような感じでした。」



床下にも土砂が流れ込んできたといいます。

九州各地を襲った大雨。北九州市によりますと、若松区では9日の降り始めから13日までに441ミリの雨量が観測されました。若松区では、床上浸水が8軒、床下浸水が14軒確認されています。



厳しい暑さの中、ボランティアが土砂をかき出していきました。



■住人

「こんなことになっていた。」

「ここまでとは思わなかった。」

「（ボランティアが来て）本当に助かりますし、うれしいです。先がちょっと見えてきたような感じです。本当に感謝です。感謝しかありません。」

■ボランティア

「一日も早く被災者の方に、安心してまた元の生活を取り戻してもらえるようにお手伝いができればと。」



ボランティアは、21日と23日・24日も復旧作業にあたるということです。