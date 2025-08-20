Ãæ¹ñ¡¡9·î3Æü¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ö¿ôËü¿Í¤ÎÊ¼»Î¤¬»²²Ã¡×¡¡Ì¤¸ø³«¤ÎÊ¼´ï¤âÈäÏª¤Ø
Ãæ¹ñ·³¤Ï9·î3Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ôËü¿Í¤ÎÊ¼»Î¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ì¤¸ø³«¤ÎÊ¼´ï¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ·³¤ÎÃ´Åö¼Ô
¡Ö9·î3Æü¤ËÃæ¹ñ¹ñÌ±¤Î¹³ÆüÀïÁè¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢À¹Âç¤Ê±ÜÊ¼¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¹ñ·³¤Ï20Æü¡¢ËÌµþ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î3Æü¤ËÅ·°ÂÌç¹¾ì¤Ç·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏÃæ¹ñ·³¤ÎÊ¼»Î¿ôËü¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢100µ¡°Ê¾å¤Î¹Ò¶õµ¡¤ä¿ôÉ´¤ÎÊ¼´ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ê¼´ï¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸½ÂåÀïÁè¤Î·Á¤Î¿Ê²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÇ¿·ÁõÈ÷¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²æ¤¬·³¤¬¸½Âå¤ÎÀïÁè¤Ç¾¡Íø¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò½½Ê¬¤Ë¼¨¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï70Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤é³°¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
