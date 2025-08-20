Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥¢ー¥ÈÅ¸¡¡±¿±ÄÂ¦¤ÈÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤¬È¿ÏÀ¡Ö³èÆ°¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡»Ô¤Ï¡Ö¸å±ç¡×É½µ¤Îºï½ü¤òÍ×ÀÁ
¡ÖHIKE¡ªHIKETA ―Åì¤«¤¬¤ï¹ñºÝ·Ý½Ñº×― ¡×¤ÎHP
¡¡Åì¤«¤¬¤ï»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¸½Âå¥¢ー¥ÈÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤º¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤¬º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ï¡Ö¸å±ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¡Ö¸å±ç¡×¤ÎÉ½µ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¼çºÅ¼Ô¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢²°Éß¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤ËÌÚ¤ÎÈÄ¤ä»Þ¤Ç¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÀâÌÀ½ñ¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖHIKE¡ªHIKETAーÅì¤«¤¬¤ï¹ñºÝ·Ý½Ñº×ー¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢ー¥ÈÅ¸¤Ç¤¹¡£Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î¥¢ー¥ÈÅ¸¤Ï³èÆ°¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ï¸½ºß¡¢²Æ²ñ´ü¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡×¤ÈÌ¾Á°¤¬º®Æ±¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÊÑ¹¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¡ÖÅì¤«¤¬¤ï»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¸å±ç¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëµºÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢20Æü¼çºÅ¼Ô¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅì¤«¤¬¤ï»Ô¡¿¾åÂ¼°ìÏº »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤¬´À¤ò¤«¤¤¤ÆÎÉ¤¤·Ý½Ñº×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ¥¸Í·Ý¤Ë¡Ë¿å¤¬º¹¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹áÀî¸©¤Ï2024Ç¯ÅÙ¡¢¥¢ー¥ÈÅ¸¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡Ö¤«¤¬¤ïÊ¸²½·Ý½Ñº×¡×¤Î´ØÏ¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¸å±ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï¿½ÀÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢ー¥ÈÅ¸¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¹áÀî¸©À¯ºöÉôÊ¸²½·Ý½Ñ¶ÉÊ¸²½¿¶¶½²Ý¤ÈÏ¢·È¤·¡×¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¸í²ò¤ò¾·¤¯¤È¤·¤Æ¼çºÅ¼Ô¤Ëºï½ü¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Æü¡¢¡Ö¥¢ー¥ÈÅ¸¤Î±¿±ÄÂ¦¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤¬KSB¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³èÆ°¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ìÉô¤Îºî²È¤¬ºîÉÊ¤òÌµÃÇ¤Ç»ý¤Áµî¤ë¤Ê¤É¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ä¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢³èÆ°¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙ¤Ï¹áÀî¸©¤äÅì¤«¤¬¤ï»Ô¤Î¸å±ç¤äÏ¢·È¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸ºîÀ®¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢°ìÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¾ðÊó¤«¤é¹¹¿·¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ÐÅ¸¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡Ö±¿±ÄÂ¦¤Î»ÑÀª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ÐÅ¸¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿µ×ÌÚÅÄÂçÃÏ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºîÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤¿¤á¤Î·ÀÌó¤ò²¿¤â¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ê±¿±Ä¡ËÂ¦¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¼è¤ê·è¤á¤¬¤Ê¤¤¡×