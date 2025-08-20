【ペーパーシアター とっとこハム太郎】 10月 発売予定 価格：3,080円

エンスカイは、「ペーパーシアター とっとこハム太郎」を10月に発売する。価格は3,080円。

本製品は、アニメ「とっとこハム太郎」より、にぎやかなジャム作りの様⼦を描いたハムちゃんずのにぎやかキッチンを、同社の紙でキリとる名場⾯「PAPER THEATER（ペーパーシアター）」シリーズで商品化したもの。

ハムちゃんずがコック帽やおそろいのエプロン姿で、楽しくジャム作りをしている様⼦のイラストが⽴体的に表現されており、苺を運んでいるハム太朗や、かごの中で苺のヘタをかぶった“かぶるくん”など、癒しポイントがたっぷりとなっている。

⼿⾜などの⼩さなパーツも多くやや難易度は⾼めとなっているが、完成した時の満⾜度は格別で、遊び⼼いっぱいの商品である。

「ペーパーシアター とっとこハム太郎」

サイズ：H 約160mm × W 約100mm × D 約42mm 難易度（5段階）：4 制作所要時間：4時間～

(C)河井リツ子／小学館