トンツカタン森本、フワちゃんの近況明かす「元気してますよ」 先週も対面「シーシャ行きました」
お笑いトリオ・トンツカタンの森本晋太郎が、20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）にゲスト出演。2024年8月から、芸能活動を休止しているフワちゃんの近況を報告した。
【写真あり】フワちゃん、やす子に謝罪したことを報告
SNSをめぐるニュースを伝えている中で、MCの垣花正から「ちなみに、フワちゃんもSNSでいろいろあったことがありますけど、フワちゃんと森本さんって仲いいんですよね？」と直球で向けられると「だいぶ仲いいです」とコメント。
小原ブラスから「それ、言ってもいいの？」と気にかけられるも、森本は「言わざるを得ないでしょう。垣花さんが、しゃべりだしたんだから」と笑顔を浮かべつつ「定期的にご飯行っていますし。先週、一緒にシーシャ行きました。元気してますよ」と近況を明かしていた。
フワちゃんをめぐっては、2024年8月にXでやす子に対して不適切な投稿を行い、謝罪。8月11日に芸能活動休止を発表。書面では「この度の件の責任の重さを考え、一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくこととにしました。活動休止期間は、自分のことを見つめ直す時間にできればと思っております。反省して、精進します」と伝えていた。
