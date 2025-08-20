エクセル新作♡コンシーラーを美しく仕上げる「ハート型ブラシ」登場

2025年8月19日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社が展開するメイクアップブランド「エクセル」から、新アイテム「コンシーラーブラシ」が発売されます。テクニック要らずで美しく自然に仕上がるよう設計されたこのブラシは、使いやすさにこだわった“ハート型”の立体形状が特長。リキッドやパレットタイプのコンシーラーに対応し、指塗り感覚で均一にフィットする仕上がりを叶えます。

ハート型ブラシで直感的に美しく

新登場の「エクセル コンシーラーブラシ」（1,600円・税込1,760円）は、平筆とスタンプ型の良さを兼ね備えた“ハート型”立体フィット形状。

指でポンポンと重ねるような感覚で、均一かつムラのない仕上がりを実現します。

先端は鼻周りや口元のくすみなど細部にフィットし、面の部分では赤みや広い範囲を自然にカバー。ひとつで多様な使い分けができるのが魅力です。

【Wonjungyo】人気シートパックが便利なミシン目入りにリニューアル

やさしい肌あたり＆使いやすさを両立

ブラシの毛質は、コシとやわらかさのバランスを追求。まるで指でなじませるようなやさしい肌あたりで、チクチク感を感じにくい設計です。

毛の密度も計算されており、リキッドタイプ・パレットタイプのどちらのコンシーラーにも最適。コンシーラーを吸いすぎず、自然に広がる伸びの良さがポイントです。

毎日のベースメイクをワンランクアップしてくれる心強いツールです。

同日発売のコンシーラーと合わせ使いも◎

同じ8月19日には「エクセル エシリアル セラムコンシーラー」（全5色：ER01～ER04、限定ER05 各1,600円・税込1,760円）も発売。

肌悩みをケアしながらナチュラルにカバーできる処方で、ブラシとの相性も抜群です。

均一に密着させることでより自然な仕上がりを叶え、秋の新コンセプト「あなたの意思が、美しい。」を体現するラインナップになっています。

自然体の美しさを引き出す新アイテム

エクセルの新作「コンシーラーブラシ」は、テクニックいらずで美しい仕上がりを叶えるハート型ブラシ。

指塗りの直感性とブラシならではの均一感を両立し、自分らしい自然な美しさをサポートします。同日発売の「エシリアル セラムコンシーラー」と組み合わせれば、日常のベースメイクがさらに格上げ♡

全国のドラッグストアやバラエティショップ、オンラインでも購入可能なので、ぜひチェックしてみてください。