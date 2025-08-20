歌手のクリス・ハート（40）が20日、自身のSNSを更新し、23年に離婚したシンガーソングライターの福永瞳との間にできた3人の子の監護における家庭裁判所での審判が集結し、ハートが親権を持ち、子供たちを養育していくことが認められたと報告した。

また、「今年初め、配慮を欠いた週刊誌記者による朝の保育園前での突撃取材と盗撮、そして何者かによるリークが重なり、一部メディアやSNS上で事実とは異なる情報や憶測が広まりましたとし「一年半にわたる徹底した審理の中で、裁判所は子どもたちの環境・健康・福祉、そして子ども本人の意思を慎重に調査・考慮し、『現在の環境に問題はなく、監護者の変更は理由がない』と判断しました。また、裁判所は2023年の離婚に関して『強制や虚偽があった』とする事実を裏付ける資料はないとして認めませんでした。私は家族や子どもたちを守るために、これまで広まった誤った情報については、事実に基づいて否定し、ご報告させていただきます」とつづった上で「これらの名誉毀損や営業妨害にあたる行為は、子どもたちの心の平穏を脅かすものです。子どもの安心・安全を最優先に、関係者への正式な要請など法的対応を続けてまいります」と続けた。

さらに「最も辛かったのは、子どもたちと妻が不必要な注目を浴び、支援してくださる方々まで傷つけてしまったことです。二度とこのようなことが起きないよう、努めてまいります。裁判中は法的制約により発信を控えてまいりましたが、法的プロセスを尊重し、適切な手続きを経て解決に至ったことをご報告できる今、改めて皆さまにお伝えさせていただきますとし「現在は子どもたちの笑顔と元気な声が家の中に戻り、平穏で幸せな毎日を過ごしています」と報告した。

2012年、日本テレビ系番組「のどじまん ザ！ワールド」で優勝。J―POPを歌いこなす“歌うま米国人”として注目され、翌年にメジャーデビューを果たした。私生活では、13年にシンガーソングライターの福永瞳と結婚。16年2月に第1子となる男児、17年10月に第2子女児、19年9月に第3子次女が誕生したことを報告。だが23年4月に離婚を公表。「今後は夫婦の形は変わりますが、今まで以上に子どもたちに愛情を注ぎ共同で助け合いながら子育てを続け、またビジネスパートナーとしても協力してまいります」と発表していた。