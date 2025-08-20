セントチヒロ・ チッチの音楽プロジェクト「CENT」でのソロ活動3周年記念日となる8月20日にMajor 1st Mini Album『らぶあるばむ』がリリースとなった。

メジャーデビュー作品となった『らぶあるばむ』は、これまでリリースされた「堂々らぶそんぐ」「百日草」「Linda feat.詩羽」や、現在放送中のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ 火ドラ★イレブン『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の主題歌として書き下ろした「ラブシンドローム」を含む全8曲が収録され、BiSH時代から音楽活動の中で大切にしてきた「らぶ」をテーマとした作品となっている。

なお、11月から開催される6都市でのワンマンライブツアー＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR」＞の概要も明らかとなり、8月30日（土）正午12時よりファンクラブ先行受付がスタートとなる。

ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』第8話ではサプライズ登場し、8月26日（火）に放送される第9話での演技に注目が集まっている。東京、京都、大阪ではリリースイベントも行われるので、直接交流できる機会も見逃し厳禁だ。

CENT Major 1st Mini Album『らぶあるばむ』

2025年8月20日（水）発売

https://cent-ccc.lnk.to/lovealbum_cd

1.堂々らぶそんぐ

2.ラブシンドローム

3.ポーカーフェイス・カウボーイ

4.Girlfriend

5.Linda feat.詩羽

6.I’m fine

7.百日草

8.Tenugui galaxyyy！?！? Blu-ray

初回限定盤A：CENT oneman live “CENTIMETRE” at Zepp DiverCity

初回限定盤B：CENTのここでロケさせてください〜伊勢の巻〜

ファンクラブ盤：「らぶあるばむ」Behind The Scene ●初回限定盤A（CD＋Blu-ray）VIZL-2455 8,580円（税込）

・初回限定盤Aジャケット・ビジュアル

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2455.html ●初回限定盤B（CD＋Blu-ray）VIZL-2456 8,580円（税込）

・初回限定盤Bジャケット・ビジュアル

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2456.html ●通常盤（CD）VICL-66080 3,080円（税込）

・通常盤ジャケット・ビジュアル

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66080.html ●生産限定ファンクラブ盤（CD＋Blu-ray）NZS-1008 8,580円（税込）

・ファンクラブ盤ジャケット・ビジュアル

・豪華12インチLPサイズ仕様 / LPジャケットカード

https://victor-store.jp/item/102278 ●VICTOR ONLINE STORE限定バンドル

初回限定盤A初回限定盤B、通常盤それぞれに「らぶらぶTシャツ」が付属した限定のスペシャルセット。

※ファンクラブ盤（NZS-1008）はセット対象外となります。

※Tシャツのサイズはフリーサイズ（Lサイズ相当）のみとなります。

＜リリースイベント＞

＜東京＞

日時：2025年8月21日（木）19：00〜

会場：タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

内容：ミニライブ＆特典会（2ショット撮影会&握手会）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A029002/20.html ＜京都＞

日時：2025年8月23日（土）15：00〜

会場：タワーレコード京都店

内容：特典会（2ショット撮影会&握手会）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A029002/19.html ＜大阪＞

日時：2025年8月24日（日）15：00〜

会場：タワーレコード梅田NU茶屋町店 6Fイベントスペース

内容：ミニライブ＆特典会（2ショット撮影会&握手会）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A029002/18.html ＜東京＞

日時：2025年8月30日（土）15：00〜

会場：タワーレコード町田店

内容：特典会（2ショット撮影会&握手会）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A029002/17.html

＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR」＞

2025年11月28日（金） 東京・LIQUIDROOM 開場18：00 / 開演19：00

2025年12月17日（水）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 開場18：00 / 開演19：00

2026年1月16日（金） 香川・高松DIME 開場18：30 / 開演19：00

2026年1月18日（日） 福岡・DRUM Be-1 開場17：30 / 開演18：00

2026年1月24日（土） 宮城・darwin 開場17：30 / 開演18：00

2026年2月6日（金） 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場18：00 / 開演19：00

詳細：https://centplanet.jp/feature/bigbiglovetour

