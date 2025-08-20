CENT（セントチヒロ・チッチ）、ツアー日程を発表
セントチヒロ・ チッチの音楽プロジェクト「CENT」でのソロ活動3周年記念日となる8月20日にMajor 1st Mini Album『らぶあるばむ』がリリースとなった。
メジャーデビュー作品となった『らぶあるばむ』は、これまでリリースされた「堂々らぶそんぐ」「百日草」「Linda feat.詩羽」や、現在放送中のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ 火ドラ★イレブン『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の主題歌として書き下ろした「ラブシンドローム」を含む全8曲が収録され、BiSH時代から音楽活動の中で大切にしてきた「らぶ」をテーマとした作品となっている。
なお、11月から開催される6都市でのワンマンライブツアー＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR」＞の概要も明らかとなり、8月30日（土）正午12時よりファンクラブ先行受付がスタートとなる。
ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』第8話ではサプライズ登場し、8月26日（火）に放送される第9話での演技に注目が集まっている。東京、京都、大阪ではリリースイベントも行われるので、直接交流できる機会も見逃し厳禁だ。
CENT Major 1st Mini Album『らぶあるばむ』
2025年8月20日（水）発売

1.堂々らぶそんぐ
2.ラブシンドローム
3.ポーカーフェイス・カウボーイ
4.Girlfriend
5.Linda feat.詩羽
6.I’m fine
7.百日草
8.Tenugui galaxyyy！?！?
Blu-ray
初回限定盤A：CENT oneman live “CENTIMETRE” at Zepp DiverCity
初回限定盤B：CENTのここでロケさせてください〜伊勢の巻〜
ファンクラブ盤：「らぶあるばむ」Behind The Scene
●初回限定盤A（CD＋Blu-ray）VIZL-2455 8,580円（税込）
・初回限定盤Aジャケット・ビジュアル

●初回限定盤B（CD＋Blu-ray）VIZL-2456 8,580円（税込）
・初回限定盤Bジャケット・ビジュアル

●通常盤（CD）VICL-66080 3,080円（税込）
・通常盤ジャケット・ビジュアル

●生産限定ファンクラブ盤（CD＋Blu-ray）NZS-1008 8,580円（税込）
・ファンクラブ盤ジャケット・ビジュアル
・豪華12インチLPサイズ仕様 / LPジャケットカード

●VICTOR ONLINE STORE限定バンドル
初回限定盤A初回限定盤B、通常盤それぞれに「らぶらぶTシャツ」が付属した限定のスペシャルセット。
※ファンクラブ盤（NZS-1008）はセット対象外となります。
※Tシャツのサイズはフリーサイズ（Lサイズ相当）のみとなります。

【チェーン店別オリジナル特典】
・VICTOR ONLINE STORE：ホログラムトレカ
・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE：ポストカードA
・HMV全国各店、HMV & BOOKS online：ポストカードB
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：クリアポーチ
・セブンネットショッピング：ピック
※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求めください。
※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
※特典対象店舗は順次追加となることがございます。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗へご確認いただくことをお奨めいたします。
＜リリースイベント＞
＜東京＞
日時：2025年8月21日（木）19：00〜
会場：タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO
内容：ミニライブ＆特典会（2ショット撮影会&握手会）

＜京都＞
日時：2025年8月23日（土）15：00〜
会場：タワーレコード京都店
内容：特典会（2ショット撮影会&握手会）

＜大阪＞
日時：2025年8月24日（日）15：00〜
会場：タワーレコード梅田NU茶屋町店 6Fイベントスペース
内容：ミニライブ＆特典会（2ショット撮影会&握手会）

＜東京＞
日時：2025年8月30日（土）15：00〜
会場：タワーレコード町田店
内容：特典会（2ショット撮影会&握手会）

＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR」＞
2025年11月28日（金） 東京・LIQUIDROOM 開場18：00 / 開演19：00
2025年12月17日（水）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 開場18：00 / 開演19：00
2026年1月16日（金） 香川・高松DIME 開場18：30 / 開演19：00
2026年1月18日（日） 福岡・DRUM Be-1 開場17：30 / 開演18：00
2026年1月24日（土） 宮城・darwin 開場17：30 / 開演18：00
2026年2月6日（金） 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場18：00 / 開演19：00

