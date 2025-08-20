ミュージックコレクティブ・XinU(シンユウ)が、キングレコード / HEROIC LINEより初のメジャーリリースとなるEP「XinU EP#04」(仮)を11月12日に発表する。

本作に収録されている、2025年7月にリリースされた初のメジャーリリースシングル「Monday to Friday」は、リリース直後から各種配信プラットフォームで多数のプレイリストに選出され、アジア8カ国の主要プレイリスト“New Music Friday”にも選出されている。また、Spotify「Soul Music Japan」ではカバーアートを飾った。さらに、全国5局のFM局でパワープレイ&ウィークリープレイに選ばれ、幅広いリスナーの耳に届く一曲となった。

国内にとどまらず、アジアへと活動の場を広げる中で完成した今作は、ジャンル、言語、国境の壁を越えてリスナーとつながる、新たな可能性を切り拓いている。全6〜7曲収録予定とのこと。

10月13日には、自身3度目となる大阪MINAMI WHEELへの出演も決定している。

「XinU EP#04」(仮)

2025年11月12日(水)

品番：KICS-4234／4988003-661090

商品形態：CD only

定価：￥3,000（税抜価格￥2,727）

収録内容：未定 【紙ジャケット仕様】 ・法人特典

Amazon.co.jp：メガジャケ(19cm19cm) 楽天ブックス：ジャケットアクリルキーホルダー（5cm5cm）

タワーレコード：スクエアミニステッカー ジャケット Ver.（サイズ未定）

HMV：スクエアミニステッカー ロゴ Ver.（サイズ未定） KING-eSHOP：ポストカード

※KING-eSHOP：ポストカードは早期予約期間9/28（日）23：59までにご予約で

期間内にご予約していただいた皆様にポストカードにサインを記載してお届け致します。

※ポストカードにはサインのみ記載させていただきます。（日付／お客様のお名前の記入はございません。）

※直筆サインのため、かすれ・擦れ等があるものがございますので予めご了承ください。

※早期予約期間後にご予約／ご購入いただいた方にはポストカード（サインなし／絵柄は同一となります。）をお届けいたします