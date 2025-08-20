「女子高生ミスコン2025」都道府県別“一番かわいい女子高生”発表 セミファイナリスト132人決定【SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/20】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」が20日、SNS審査の結果を発表。各都道府県で“一番かわいい女子高生”と、全国6エリアの“SNS代表”が選び出され、セミファイナリスト132人が決定した。
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。
投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
なお“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」も同時開催されている。
北海道代表：ムネニクさん
青森県代表：ももかさん
岩手県代表：ありささん
宮城県代表：はるかさん
秋田県代表：該当者なし
山形県代表：まいまいさん
福島県代表：ここなさん
ミクチャ審査1位：みうさん
ミクチャ審査2位：ここさん
ミクチャ審査特別賞：吉田楓さん
モデルプレス 自己PR審査：すみれさん
モデルプレス 自己PR審査：ゆりぼうさん
モデルプレス X投票：結花さん
モデルプレス X投票：かのんさん
モデルプレス ページ閲覧数：ゆなさん
モデルプレス Xリポスト数：MIRINEさん
オリジナル動画審査：じゅりさん
総合ポイント数：りこさん
同エリアからはシード枠として、ゆうかさんもセミファイナルに進む。
茨城県代表：きよみーさん
栃木県代表：あずささん
群馬県代表：総理大臣さん
埼玉県代表：みかづきさん
東京都代表：ゆづきさん
神奈川県代表：あいこさん
千葉県代表：こめさん
ミクチャ審査1位：みれなさん
ミクチャ審査2位：ゆあきーさん
ミクチャ審査3位：りおさん
ミクチャ審査特別賞：Amaさん
ミクチャ審査特別賞：ここなさん
モデルプレス 自己PR審査：ゆいさん
モデルプレス 自己PR審査：ここなさん
モデルプレス X投票：なるとさん
モデルプレス X投票：ももさん
モデルプレス ページ閲覧数：みなみさん
モデルプレス Xリポスト数：ここみさん
オリジナル動画審査：りおさん
オリジナル動画審査：RAMOさん
オリジナル動画審査：れあさん
オリジナル動画審査：ゆりなさん
総合ポイント数：ほたるさん
同エリアからはシード枠として、つゆさん、みおんさんもセミファイナルに進む。
新潟県代表：すみれさん
福井県代表：リナさん
長野県代表：れんさん
石川県代表：みきさん
富山県代表：ひなさん
山梨県代表：にこさん
岐阜県代表：にいなさん
静岡県代表：そふぃさん
愛知県代表：杏さん
三重県代表：みりあさん
ミクチャ審査1位：ののかさん
ミクチャ審査2位：ふうかさん
ミクチャ審査3位：みゆうさん
モデルプレス 自己PR審査：結心さん
モデルプレス 自己PR審査：かのあさん
モデルプレス X投票：きずなさん
モデルプレス X投票：美聖さん
モデルプレス ページ閲覧数：ほのかさん
モデルプレス Xリポスト数：ねねさん
オリジナル動画審査：ゆずきさん
オリジナル動画審査：ゆづきさん
総合ポイント数：ゆらさん
同エリアからはシード枠として、ゆあさんもセミファイナルに進む。
滋賀県代表：ゆめさん
京都府代表：ひのかさん
大阪府代表：ほのみさん
兵庫県代表：ゆなさん
奈良県代表：ななみさん
和歌山県代表：にいなさん
ミクチャ審査1位：ひばりさん
ミクチャ審査2位：佐藤やよさん
ミクチャ審査3位：ひまねさん
ミクチャ審査特別賞：きょきょろさん
ミクチャ審査特別賞：琉花さん
モデルプレス 自己PR審査：ゆいにゃさん
モデルプレス 自己PR審査：あいかさん
モデルプレス X投票：らんさん
モデルプレス X投票：ありささん
モデルプレス ページ閲覧数：ぬくみさん
モデルプレス Xリポスト数：れいなさん
オリジナル動画審査：canonさん
オリジナル動画審査：さらさん
オリジナル動画審査：ななさん
オリジナル動画審査：あこさん
総合ポイント数：りささん
鳥取県代表：るなさん
島根県代表：れんさん
岡山県代表：あゆさん
広島県代表：かれんさん
山口県代表：ひまりんさん
徳島県代表：あいねさん
香川県代表：星さん
愛媛県代表：妃ららさん
高知県代表：いぶきさん
ミクチャ審査1位：ももにゃんさん
ミクチャ審査2位：ゆめなさん
ミクチャ審査特別賞：ゆいなさん
ミクチャ審査特別賞：はっちさん
モデルプレス 自己PR審査：らんさん
モデルプレス 自己PR審査：りるむさん
モデルプレス X投票：さいかさん
モデルプレス X投票：azuさん
モデルプレス ページ閲覧数：このはさん
モデルプレス Xリポスト数：うりさん
オリジナル動画審査：該当者なし
総合ポイント数：れいらさん
同エリアからはシード枠として、ゆいさん、ひなさんもセミファイナルに進む。
福岡県代表：ゆづきさん
佐賀県代表：すみかさん
熊本県代表：ももかさん
長崎県代表：ひーちゃんさん
大分県代表：ことねさん
宮崎県代表：しづきさん
鹿児島県代表：ほうかわさん
沖縄県代表：みゆみゆさん
ミクチャ審査1位：あゆなさん
ミクチャ審査2位：さららさん
ミクチャ審査特別賞：有栖さらさん
モデルプレス 自己PR審査：めいさん
モデルプレス 自己PR審査：こはるさん
モデルプレス X投票：エナさん
モデルプレス X投票：あゆさん
モデルプレス ページ閲覧数：ゆめなさん
モデルプレス Xリポスト数：りろさん
オリジナル動画審査：ゆりあさん
総合ポイント数：ゆらさん
同エリアからはシード枠として、さらゆめさん、あかりさん、りあさんもセミファイナルに進む。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
今後「女子高生ミスコン2025」は「高一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/2je9LpO
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
