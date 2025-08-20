「男子高生ミスターコン2025」都道府県別“日本一のイケメン高校生”発表 セミファイナリスト133人決定【SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/20】“日本一かわいい高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」が20日、SNS審査の結果を発表。各都道府県代表と、全国6エリアのSNS代表が選出され、セミファイナリスト133人が決定した。
【写真】2025年度の“日本一のイケメン高校生”候補者
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。
投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
なお“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」も同時開催されている。
北海道代表：ライアン ジョシュアくん
青森県代表：大久保昊くん
岩手県代表：石原菊太郎くん
宮城県代表：高橋大和くん
秋田県代表：小山田輝くん
山形県代表：杉山聖くん
福島県代表：小川永真くん
ミクチャ審査1位：水上琉偉くん
ミクチャ審査2位：三浦樹稀くん
ミクチャ審査特別賞：五十嵐壮大くん
ミクチャ審査特別賞：橋間永遠くん
モデルプレス 自己PR審査：佐藤悠貴くん
モデルプレス X投票：高橋理央くん
モデルプレス X投票：平田健人くん
モデルプレス ページ閲覧数：清水智陽くん
モデルプレス Xリポスト数：今野響稀くん
総合ポイント数：岩崎心くん
茨城県代表：中山大地くん
栃木県代表：吹澤輝くん
群馬県代表：唐澤虎伯くん
埼玉県代表：岩井大河くん
東京都代表：宮野瑠已くん
神奈川県代表：陣野奏汰くん
千葉県代表：古本龍己くん
ミクチャ審査1位：郡司陸永くん
ミクチャ審査2位：篠田龍之介くん
ミクチャ審査3位：中川駿人くん
ミクチャ審査特別賞：金光琉伊くん
ミクチャ審査特別賞：古賀優太郎くん
モデルプレス 自己PR審査：谷本晴くん
モデルプレス 自己PR審査：三間清晴くん
モデルプレス 自己PR審査：山本癒音くん
モデルプレス X投票：富樫央くん
モデルプレス X投票：今木蓮太郎くん
モデルプレス ページ閲覧数：西小路侑汰くん
モデルプレス Xリポスト数：曽根凌輔くん
オリジナル動画審査：篠塚優成くん
オリジナル動画審査：大塚創太くん
オリジナル動画審査：中山葵くん
オリジナル動画審査：高橋蒼天くん
オリジナル動画審査：鮫島海透くん
総合ポイント数：中尾幸太くん
同エリアからはシード枠として安海空穏くん、三浦斗空くん、與猶悠斗くんもセミファイナルに進む。
新潟県代表：長谷川蓮くん
福井県代表：小林聖弥くん
長野県代表：野口琥太郎くん
石川県代表：前田春輝くん
富山県代表：藤森春輝くん
山梨県代表：該当者なし
三重県代表：水谷アクセルくん
岐阜県代表：西脇一斗くん
愛知県代表：中井寿紀くん
静岡県代表：松折大弥くん
ミクチャ審査1位：倉田琉偉くん
ミクチャ審査2位：加藤駿くん
ミクチャ審査3位：桑原琉聖くん
ミクチャ審査特別賞：渡邊絢斗くん
ミクチャ審査特別賞：山口凌摩くん
モデルプレス 自己PR審査：宮城エミリアノくん
モデルプレス 自己PR審査：永田空大くん
モデルプレス X投票：林梁太くん
モデルプレス X投票：大塩飛玖くん
モデルプレス ページ閲覧数：橋口諒一くん
モデルプレス Xリポスト数：八井七一斗くん
オリジナル動画審査：日高和樹くん
オリジナル動画審査：小林琢磨くん
総合ポイント数：長屋瑛土くん
同エリアからはシード枠として夏目虎太郎くんもセミファイナルに進む。
滋賀県代表：清水瞬くん
京都府代表：橋本颯徠くん
大阪府代表：丸尾尋一郎くん
兵庫県代表：楢粼悠亮くん
奈良県代表：四宮楓雅くん
和歌山県代表：加藤遼くん
ミクチャ審査1位：竹村仁くん
ミクチャ審査2位：西馬圭祐くん
ミクチャ審査3位：郄橋悠真くん
ミクチャ審査特別賞：田本樹生くん
ミクチャ審査特別賞：岸部一輝くん
モデルプレス 自己PR審査：藤井希空くん
モデルプレス 自己PR審査：久保田友陽くん
モデルプレス X投票：中林裕雅くん
モデルプレス X投票：細川舜夏くん
モデルプレス ページ閲覧数：天野翔太くん
モデルプレス Xリポスト数：堀剣真くん
オリジナル動画審査：出川海玖音くん
オリジナル動画審査：福井淳平くん
総合ポイント数：森優斗くん
同エリアからはシード枠として今井康介、吉崎夢斗くんもセミファイナルに進む。
鳥取県代表：谷岡秀真くん
島根県代表：川津聖善くん
岡山県代表：ボウズ太久心くん
広島県代表：杉田祐輝くん
山口県代表：吉永一成くん
香川県代表：南条侑輝くん
愛媛県代表：今井智貴くん
徳島県代表：森田太郎くん
高知県代表：中川悠希くん
ミクチャ審査1位：小西皆人くん
ミクチャ審査2位：穂垣漣くん
ミクチャ審査特別賞：山本力也くん
ミクチャ審査特別賞：山川怜唯くん
モデルプレス 自己PR審査：清水夢叶くん
モデルプレス X投票：木村琉十くん
モデルプレス X投票：タイタスザックリー真人くん
モデルプレス ページ閲覧数：岡田快士くん
モデルプレス Xリポスト数：奥田湊真くん
オリジナル動画審査：該当者なし
総合ポイント数：伊藤幸希くん
同エリアからは「高一ミスターコン2025」準グランプリの多田羅瑛貴くん、シード枠の池辺光輝くん、清田優翔くんもセミファイナルに進む。
福岡県代表：東郷瑛唆くん
熊本県代表：市原吾隆くん
宮崎県代表：黒木悠月輝くん
長崎県代表：久保田竜生くん
鹿児島県代表：嶺本怜太郎くん
大分県代表：持地璃央くん
佐賀県代表：渡邉匠真くん
沖縄県代表：上原雄太くん
ミクチャ審査1位：榎田一王くん
ミクチャ審査2位：安藤志音くん
ミクチャ審査特別賞：白川斗夢くん
ミクチャ審査特別賞：平山大輝くん
モデルプレス 自己PR審査：富口大夢くん
モデルプレス 自己PR審査：北米将くん
モデルプレス X投票：古畑朔哉くん
モデルプレス X投票：原岡京佑くん
モデルプレス ページ閲覧数：岡野宏哉くん
モデルプレス Xリポスト数：大鶴悠也くん
オリジナル動画審査：中村理一郎くん
オリジナル動画審査：平田大氣くん
総合ポイント数：山本大雅くん
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/V8FALg2
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
