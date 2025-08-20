マギー、引き締まった美ボディ披露 ビキニショットに「スタイル良すぎ」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】モデルのマギーが19日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】マギー、ビキニ姿で引き締まった美ボディ披露
マギーは「毎日海で泳ぐ生活したいよ〜」と海への憧れを表現。「水着はいつも日数分持っていくよ」と黒いビキニにストライプ柄のショートパンツを合わせたスタイルで、旅行時の水着へのこだわりを明かした。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ビキニ似合ってる」「セクシー」「夏らしくて素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆マギー、ビキニ姿披露
