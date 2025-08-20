官・民・産地による石川県の輪島塗の若手人材養成施設の整備について、20日の会合で基本構想が取りまとめられました。コンセプトは「漆芸の聖地」。どのようなプロジェクトになるのでしょうか。

石川県・馳 浩 知事：

「輪島でなければいけない、ここでなければできない、この長い伝統を文化観光という形でですね、新たな価値観を創造していく」



輪島塗の産地復興に向けて検討されてきたのが、若手人材を養成する新たな拠点の整備です。

基本構想では、若手人材の養成施設に、原料となる漆の精製工場などを併設。



作品展示や製作体験ができるスペースを設けるなど、産業観光を推進するほか、海外販路の開拓に取り組みます。



また、漆芸美術館など近隣施設と連携し、輪島塗の作り手や観光客が集う「漆芸の聖地」を目指すことにしています。

この日は「産学官石川復興プロジェクト会議」を担う北國新聞社のほか、輪島市や文化庁、読売新聞グループ本社など、官民、産地の代表が出席し、基本構想を承認。



会合では「養成施設の整備を待たずに魅力発信に取り組み、木地や下地といった工程の職人の姿も発信してほしい」といった意見が上がっていました。

輪島塗の、そして能登の復興の原動力として、養成施設は2028年度以降に開校を予定しています。