◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント プロアマ戦（２０日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

ＩＳＰＳハンダ夏に爆発トーナメントで３年ぶり７勝目を挙げた比嘉一貴（フリー）が開幕前日のプロアマ戦でアウト９ホールを回り、調整した。前週は大会直前に右膝を痛め、欠場も考えたなかでの優勝だった。「まだ思い切り振ったりはせずに、少し大事を取りながら。でも今日も痛み止めを飲まずに、テーピングもなしでプレーして、痛くなかったので大丈夫。だいぶ回復した」と現状を語った。

久しぶりの優勝を経て、前向きな気持ちでコースに立てている。「よりゴルフが楽しく感じるし、早く試合がしたいなっていう感じ。試合をできることがうれしく楽しく感じる」と笑みが漏れた。

２週連続優勝をかけ、２１日に谷原秀人、チャン・キム（ともに国際スポーツ振興協会）と同組で競技を開始する。「あまり優勝、優勝と気負うことなく、状態がいいうちにいいゴルフをして、その結果優勝できたらいいなという感じ。（先週）ケガしたてでゴルフをできたことがうれしいし、問題なくできているだけでも僕はすごくうれしい」とかみしめた。