【姫路がいまアツい！】来春の開業目指す新駅「手柄山平和公園」近隣住民も待ちわびる　「買って住みたい街ランキング」近畿版で３年連続１位に輝くなど注目集める

ＪＲ西日本が来年の春、姫路市に開業を目指している新駅。名称は「手柄山平和公園」駅に決まりました。



その名の通り、「手柄山平和公園」の北西側に位置する駅で、デッキで直結しているため、駅から公園に直接入れます。



新駅ができるのはＪＲ姫路駅とＪＲ英賀保駅の間。この区間は約４．６ｋｍと姫路市内でも最も離れていて、交通の不便さが指摘されていました。



一日約５０００人の利用が見込まれる新駅。地元住民も待ちわびていたようです。





「やったーって感じ。ＪＲの駅は大きいですからね」「すごく便利で良いなと思います。普段は姫路駅まで自転車で行って。なのですごくうれしいです」市内最大の面積約３９ｈａを誇る「手柄山平和公園」。来年１０月には公園内に体育館や屋内・屋外プールなどを備えた総合スポーツ施設「ひめじスーパーアリーナ」が開業する予定で、さらに大勢の人が集まることが期待されています。ＪＲ西日本も…（ＪＲ西日本 倉坂昇治社長）「生まれ変わる公園の新たな玄関口で、手柄山平和公園とともに周辺地域の活性化を目指して便利で愛される駅にしたい」実はいま様々な理由で注目される姫路。街の人に魅力を聞くと。（姫路市民）「田舎すぎず街すぎない。ちょうどいい。学校もいっぱいありますし、スーパーも病院もありますので。新幹線も止まりますし、街行くにも田舎行くにもいいですね」（姫路市民）「お城が見えてきれいですし観光客もたくさん来られるけど、人が多いなという感じはしなくて、ひらけているので落ち着いたところです」国宝で日本初の世界遺産、その優美な姿から白鷺城とも称される「姫路城」や、ドラマや映画のロケ地にもなった書寫山圓教寺（しょしゃざんえんぎょうじ）。大迫力の「ライオン」を間近で見られるスポットにあれば、ご当地名物に舌鼓を打つこともできます。もともと姫路は、神戸にも大阪にも１本で行ける立地。近年は街の再開発が進み商業施設やマンションが立ち並んでいて、３年連続買って住みたい街ランキング近畿版で１位に輝いているのです。ますますの発展が期待される姫路に今後も注目です。