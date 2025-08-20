広島県の湯崎知事が、11月の県知事選への不出馬を正式に表明しました。20日に会見を開き、「4期16年が終わるのは一つの区切り」などと不出馬の理由や、今後について語りました。



■湯崎英彦知事

「11月に終わりますこの任期をもって広島県知事を退任することを決断した。県知事選10月から告示の予定があるがその選挙には出馬しない」



20日午後4時過ぎ。湯崎知事は、次の県知事選挙に出馬しないことを表明しました。その理由については…。





Q．今回の判断に際して「多選」は影響した？「丸4期16年務めさせていただいたので、これはそろそろタイミングではないかと考えたところ」「組織改革」や「教育改革」を推し進めた湯崎知事。2009年の初当選時は「多選」への批判も口にしていました。しかし、新型コロナへの対応などを理由に歴代最長に並ぶ16年間にわたり、県政のかじ取りを担ってきました。退任後の身の振り方については。■湯崎知事「今回継続するか退任するのか考えるのに精一杯で、まだ今後については全く考えられていないのが現状。当面は政治活動を継続したいとは思っている」また、自身の後継者について聞かれると。■湯崎知事「後継についてはあまり考えていない。新しい知事を選ぶのは県民の皆様なので」知事の決断に広島市の松井市長は、「長年にわたり広島県政をけん引されてきた御尽力に敬意を表します」とコメントしました。突然の不出馬表明に県民の受け止めは・・・。■県民は「残念。まだやってほしい」「あれだけ広島だけじゃなくてグローバルに物を考えてる人が、知事でなくなるのはもったいない」「育休をとっていたのが一番印象的。（その後意識は）変わっていると思う。若い人たちが育休とっている」「そろそろ交代する時期なのかなって。長期間続いたらみたいなところはあるじゃないですか、弊害とか」次の知事に期待することについては。■県庁で働く人は「若い方が力を発揮できる広島になってくれたらいい。次どんな方が出られるのかまだわからないのでそこは気をつけて見ておきたい」■県民は「若手になってもらいたいと思う。（湯崎知事は）そういうことも考えているのかな。橋渡しの40～50代にいったん手渡して、30代を育てるのがいいのかな」「世界に向けて平和を発信していただけるような知事がまた就任したら県民としても幸せなことかな」【知事の発言のまとめ】湯崎知事は出馬しないと決めたことについて「4期16年でそろそろ潮時というか、交代するタイミングと思った」と述べました。任期中の成果としては、就任前までは減少傾向だった観光客を反転させ、広島の認知度を上げたことなどに触れました。一方、「公文書偽造問題」については、「対策について結論付けるところまで至れるかは微妙」としながら、退任した後を念頭に「県庁の中で、分析と反省、対応策は、できるのではないか」と話ました。自身の今後については、「当面は政治活動を継続したい」と話しました。国政や広島市長を目指すのか問われると、「それは今後考える話」と答えました。県知事選挙は、10月23日告示、11月9日投開票です。【2025年8月20日放送】