

浜崎あゆみ

浜崎あゆみが、『レコードの日』Day2の12月6日に、最新曲「mimosa」を含む一挙7タイトルをアナログ・リリースする。

4月に配信リリースされた「mimosa」は、フジテレビ系 月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』主題歌として大きな話題となり、各配信チャートで1位を獲得するなど、世代を超えてロングヒットを記録。令和に生まれた新たな浜崎あゆみの代表曲が、スペシャルな7インチ・カラーヴァイナル（クリアイエロー）でアナログ盤としてリリースされる。

さらに、「mimosa」のミュージック・ビデオ内の歴代の名作ジャケット写真が飾られた「ayuミュージアム」でも話題となった初期の名作アルバム6作も同時にアナログ・リリースとなる。

オリコン初登場1位を飾った1stアルバム『A Song for ××』は浜崎あゆみ初のミリオンヒットを記録し、等身大の歌詞で同時代を生きる若者たちから圧倒的な支持を得た。

シングル「appears」とともに“白ayu”“黒ayu”と称された衝撃的なジャケットも話題となった2ndアルバム『LOVEppears』は、大ヒット・シングル「Boys & Girls」「TO BE」「appears」などを収録。

他にも、インパクト絶大な全身豹柄のジャケット写真とともにファンから愛され続ける「SEASONS」「SURREAL」「AUDIENCE」などを収録した3rdアルバム『Duty』、「evolution」「M」「Dearest」など浜崎あゆみの代表曲ともいえる名曲たちを多数収録した4thアルバム『I am...』、「Voyage」「Free & Easy」「July 1st」などを収録し、一糸纏わぬジャケット写真が話題となった5thアルバム『RAINBOW』、今もライヴで披露されることの多い「Moments」「INSPIRE」「CAROLS」など名曲揃いの6thアルバム『MY STORY』といった計７タイトルがアナログ盤としてリリースされる。

デビュー28年目となる今も色褪せることなく、ファンにも愛され続けてきた名曲の数々が、再びアナログの音で蘇る。■作品情報 2025年12月6日（土）アナログ・リリース ▼詳細はこちらhttps://seishun-jpop.com/news/detail.php?id=1127371