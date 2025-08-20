１８日、雲南省麗江市束河古鎮を散策する観光客。（麗江＝新華社記者／王賢思）

【新華社昆明8月20日】中国雲南省麗江市の麗江古城の北西約4キロに位置する束河古鎮は、1997年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録された麗江古城の重要な構成要素となる。玉竜雪山に隣接し、麗江盆地を背にして、恵まれた自然景観と歴史的、文化的な背景を持つ。

古くは革職人の村として知られ、革製品はかつての茶と馬の交易ルート「茶馬古道」で非常に人気があった。茶馬古道の交易を通じ、ナシ族はいつの間にか農耕文明から商業文明へと移行していった。

１８日、雲南省麗江市束河古鎮の茶館の外でお茶を飲む人々。（麗江＝新華社記者／王賢思）

麗江市は近年、古鎮本来の姿と自然環境を保護する前提で、持続可能な発展の道を歩んでいる。保護と開発を通じてナシ族の特色ある都市化モデルを構築し、農業生態系、農耕文化、田園風景を保護しながら、農業から3次産業への転換を果たし、同市の「遺産経済」を総合的に向上、発展させている。

北半球の多くの地域では依然、気温の高い日が続いているが、夏でも平均気温が20度の麗江市は、避暑や長期滞在の主要な目的地の一つとなっている。茶馬古道にある束河古鎮は、スローライフで多くの観光客を引きつけている。夏季の観光ピークに入ってからは毎日観光客3万人以上が古鎮を訪れている。（記者/王賢思、熊軒昂）

１８日、雲南省麗江市束河古鎮で写真撮影をする観光客。（麗江＝新華社記者／王賢思）

１８日、雲南省麗江市束河古鎮で写真撮影をする女の子。（麗江＝新華社記者／王賢思）

１８日、雲南省麗江市束河古鎮の「三眼井」（用途別に三つに分かれた井戸）でキノコを洗う人々。（麗江＝新華社記者／王賢思）

１８日、雲南省麗江市束河古鎮で記念写真を撮る観光客。（麗江＝新華社記者／王賢思）