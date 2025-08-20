ピングーかき氷が食べられる！「ピングー サマー フェスティバル」開催中の白樺リゾート池の平ホテルへGO！
世界で一番有名なペンギン「ピングー」をフィーチャーしたイベント「ピングー サマー フェスティバル」を開催中の白樺リゾート池の平ホテル(長野県立科町)では、現在、「池の平ホテル レストラン湖畔の風」にてピングーのお顔をモチーフにした「ピングーかき氷」(1600円)を期間限定で販売中！
【画像】他のフレーバーも見る
味はナガノパープル(ぶどう)、あんず、いちごの全3種類。信州産のフルーツを使ったジューシーな生シロップがたっぷりかけられたかき氷には、中に濃厚生乳ソフトクリームが隠されていて食べ応えも十分！
「ピングー サマー フェスティバル」では2025年9月15日(祝)まで、ピングーづくしの楽しい催しが目白押し！「レイクサイドプラザ」の“ピングービレッジショップ”では、かわいいグッズがせいぞろいしているほか、ぬりえやうちわ作りなどの体験(有料)型ワークショップ、涼しげな雪のフォトスポットなどなど、楽しい夏の思い出づくりにうってつけのコーナーが立ち並ぶ。
リゾートの敷地内にある「どうぶつ王国」には、ピングーにちなんでペンギンの飼育もスタート。キュートなペンギンたちの“きまぐれおさんぽ”や“もぐもぐタイム”は一見の価値ありだ。
何より、白樺リゾートは真夏でも平均気温が22.8度と過ごしやすいのも魅力。猛烈な暑さから逃れたい人にもおすすめの避暑地で、愛らしいピングーのかき氷を食べよう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 JOKER
【画像】他のフレーバーも見る
「ピングー サマー フェスティバル」では2025年9月15日(祝)まで、ピングーづくしの楽しい催しが目白押し！「レイクサイドプラザ」の“ピングービレッジショップ”では、かわいいグッズがせいぞろいしているほか、ぬりえやうちわ作りなどの体験(有料)型ワークショップ、涼しげな雪のフォトスポットなどなど、楽しい夏の思い出づくりにうってつけのコーナーが立ち並ぶ。
リゾートの敷地内にある「どうぶつ王国」には、ピングーにちなんでペンギンの飼育もスタート。キュートなペンギンたちの“きまぐれおさんぽ”や“もぐもぐタイム”は一見の価値ありだ。
何より、白樺リゾートは真夏でも平均気温が22.8度と過ごしやすいのも魅力。猛烈な暑さから逃れたい人にもおすすめの避暑地で、愛らしいピングーのかき氷を食べよう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 JOKER