日々危険な現場に立ち向かう全国の消防士たち。火災現場での救助技術を競う全国大会が今月末、兵庫県で開かれます。大会へ向け訓練を重ねてきた石川代表の消防士たちが、その成果を披露しました。

狭い通路を、勢いよく駆け抜けていく救助隊員。



ことしは、金沢市消防局から8人の隊員が石川県や地区の代表となり20日、本番さながらの訓練を披露しました。



スピードだけではなく、救助の正確性なども重要となる全国大会。

5人1組で行う「障害突破」では、建物の間を次々とロープで移動し、最後は10キロ以上の装備をつけて全力でダッシュ。



15メートルのはしごを登る「はしご登はん」では…



全国大会で上位を狙える好タイムです。

金沢市消防局金沢中央消防署高度救助隊・坂尾 勝也 消防士長：

「全国大会に向けてこれまで長い期間、訓練してきましたので、訓練の成果をいかなく発揮できるように頑張ってきたいと思います。また、多種多様な災害に対応できるように、さまざまな訓練をしながら、日々過ごしていきたいなと思っております」

全国消防救助技術大会は、今月30日に兵庫県で開催されます。