¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûmichi.¡¢¡ãA Midsummer Night Reign¡ä¤¬¼¨¤·¤¿Ì¤Íè¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢²Æ¤ÎÌë¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¡©¡×
michi.¤¬¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸ÆüÄ¾Á°¤Î8·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¡ãA Midsummer Night Reign¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤Ç¤ÎÁ°²ó¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ãDance in the rabbit hole¡ä¤Ç¿·¶Ê¤ò2¶ÊÈäÏª¤·¡¢¿·¾Ï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿michi.¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¿·¤¿¤ÊÊó¹ð¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥í¥¢¤¬¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç³«±é¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÃæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë¤¬³«¤¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌ³¤á¤ë¿ûÂç½õ(G)¡¢¸ÅÃ«·½²ð(B)¡¢ÃÝÂ¼Ãé¿Ã(Dr)¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÀÖ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¤«¤±¤¿michi.¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥ô¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¦¥é¥Ö¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¤ä¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥ô¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¦¥é¥Ö¡×¤Ï¿·¶ÃÏ¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´¿À¼¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸Åª¤Ë¤â¤´¤¯¼«Á³¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡ÖTRANSITION¡×(ALICE IN MENSWEAR)¤Ë·Ò¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀÖ¤¤¾ÈÌÀ¤¬À÷¤á¾å¤²¤¿¡ÖRISING¡×(S.Q.F)¤Ç¤Ï¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¤²Î¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ÖDIAMOND¡×(S.Q.F)¤Ø¡£¤³¤Î²Æ¤Îµ¤²¹¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤ÎÇ¡¤¯¡¢michi.¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¹â¤¤¡£
¡Ö¡ãA Midsummer Night Reign¡ä¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª ¤ªËß¤Î¤È¤Æ¤âË»¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¡È¿ä¤·¡É¤¬ÌÀ¸åÆü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÅöÁ³¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¨¡¨¡michi.
MC¤Ç¤Ïmichi.¤¬¡È50ºÐºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥ô¡É¤ò¡È50ÂåºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥ô¡É¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¡£¼«Ê¬¤Î°áÁõ¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÀÖ¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤³¤Îµ¡Å¾¤Î¸ú¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤µ¤é¤ËÊ¨¤¯¥Õ¥¡¥ó¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢²ù¤·¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¿ûÂç½õ¤Èmichi.¤¬S.Q.F°ÊÍè¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿·¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÀÖ±©ReNY¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢2¶ÊÌÜ¤Î¿·¶Ê¡ÖDeeper than Darkness -¼¿¹õ¤ÎÆ·-¡×¤À¡£°Ç¤Ë¼Í¤¹¸÷¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë±é½Ð¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥À¡¼¥¯¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢Á°²ó¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡ÖINCUBUS¡×(michi.)¤Ç¤ÏÌë¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Êmichi.¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°µ´¬¡£¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤Î2¶Ê¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥ô¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡È¿¿²Æ¤Î±ã¤Î»ÙÇÛ¼Ô¡É¤Ïmichi.¤À¡£¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¸÷¤¬¥¥é¥¥é¤ÈÈ¿¼Í¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¸¸ÁÛÅª¤Ê¡ÖTHE WORLD IS YOURS¡×(ALICE IN MENSWEAR)¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢»ØÀè¤Þ¤Ç¿À·Ð¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤¹¥¢¥¯¥È¤âÈþ¤·¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö¿¿²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×(S.Q.F)¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ«¿ì¤µ¤»¤¿¸å¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¡ÖALICE IN MENSWEAR¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿michi.Ì¾µÁ¤Î¿·¶Ê¡ÖDance in the rabbit hole¡×¤òÈäÏª¡£¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥í¥¢¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë·Ê¿§¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¶Ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡£
¤½¤·¤ÆÀð»Ò¤Ç¼«¤é¤ò¶Ä¤®¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î±ð¤ä¤«¤ÊÀð»Ò¤¬ÍÉ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖD.D.HEAVEN¡×(S.Q.F)¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò¥Õ¥í¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÀú¤ë¡£michi.¤ÏÍÅ±ð¤Êº×Åµ¤ò»Ê¤É¤ë·¯¼ç¤Î¤è¤¦¤À¡£
MC¤Ç¤Ï´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¡¢³Ú¶Ê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æüµ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÄêµÁ¤Å¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¹ï¤ß¹þ¤à¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²¶¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÆüµ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ï¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤«¤émichi.¥½¥íÌ¾µÁ¤Î¿·¶Ê¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡michi.
¹±Îã¤Î¿¶¤ê¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏS.Q.F¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFLOAT¡çMELT¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSigh¡×¤À¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢michi.Û©¤¯¡Ö²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¡£¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ô¤Ê¥É¥é¥à¤È¥é¥Æ¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤Ç¥Ï¡¼¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ëmichi.¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£¾å¼ê²¼¼ê¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¡¢michi.¤¬¥Õ¥í¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥é¥¤¥ô¸åÈ¾Àï¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥½¥í¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¡ÖAlice¡×(MASCHERA)¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÏ¢Åê¡£ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¾®µ¤Ì£¤¤¤¤¡Ö¥¢¥Ó¥¨¥¤¥¿¡¼¥º -Èô¹Ô¾¯Ç¯A to Z-¡×(ALICE IN MENSWEAR)¡£¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤¬Èô¤ÓÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÂç½õ¤¬ÌÄ¤é¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶õ´Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿michi.¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¡¢ºÇ¹â¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢²Æ¤ÎÌë¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¡© µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢9·î28Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ãSports of heart¡ä¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç11·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÉ±Ï©Beta30¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËMASCHERAÌ¾µÁ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÍ½Äê¤âÊó¹ð¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦1¶Ê¡¢¿·¶Ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÇï¼ê¤È´¿À¼¤ÎÃæ¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïmichi.Ì¾µÁ¤Î¿·¶Ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖCYBER RAIN¡×¤À¡£½éÈäÏª¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥í¥¢¤ÏÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¥Ø¥É¥Ð¥ó¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡ÖÑëÆá2012¡×(MASCHERA)¤Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ï¥¦¥¹¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¡£¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×(S.Q.F)¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤À¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï´À¤ò¤«¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢±¦¤Î¥¤¥ä¥â¥Ë¤¬²õ¤ì¤ÆÄ°¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ÞÇ®¤Î¥é¥¤¥ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¸½ºß¤Î¿´¶¤ÈÌ¤Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¾Ð´é¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç50¼þÇ¯º×¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤ê¡¢²¶¤Î50¼þÇ¯¤Ï¤³¤Î²Æ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤»¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê50ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤Çº£Ç¯Ãæ¤Ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤ò»ß¤á¤º¤Ë2025Ç¯¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²¶¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¨¡¨¡michi.
50ºÐ¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥ê¥¹¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ç´±Ç½Åª¤ÊÀ¤³¦¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖPre-TEA PARTY¡×(ALICE IN MENSWEAR)¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÈäÏª¤µ¤ì¤¿Á´19¶Ê¤ÎÆâ¡¢½éÈäÏª¤Î¿·¶Ê¤Ï3¶Ê¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿michi.¤Î·è°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¢¥¯¥È¤ÏâÁ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÍê¤â¤·¤¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³ËÜ¹°»Ò
»£±Æ¡ý²Ï°æºÌÈþ
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡ý²æÆáÇÆÃÒ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡ýtosHiko
¢£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¡ãA Midsummer Night Reign¡ä
2025Ç¯8·î16Æü(ÅÚ)¡÷Åìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
opening
01 ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¦¥é¥Ö (¿·¶Ê)
02 TRANSITION (ALICE IN MENSWEAR)
03 RISING (S.Q.F)
04 DIAMOND (S.Q.F)
-MC-
05 Deeper than Darkness -¼¿¹õ¤ÎÆ·- (¿·¶Ê)
06 INCUBUS (michi.)
07 THE WORLD IS YOURS (ALICE IN MENSWEAR)
08 ¿¿²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´ (S.Q.F)
09 Dance in the rabbit hole (michi.)
10 D.D.HEAVEN (S.Q.F)
-MC¡ÁCall & Response-
11 Sigh (S.Q.F)
12 Alice (MASCHERA)
13 Still I Love You (MASCHERA)
14 Åìµþ¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹ (S.Q.F)
15 ¥¢¥Ó¥¨¥¤¥¿¡¼¥º -Èô¹Ô¾¯Ç¯A to Z- (ALICE IN MENSWEAR)
encore
-MC-
16 CYBER RAIN (¿·¶Ê)
17 ÑëÆá2012 (MASCHERA)
18 ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼ (S.Q.F)
-MC-
19 Pre-TEA PARTY (ALICE IN MENSWEAR)
ending
¢§¥µ¥Ý¡¼¥È
¿ûÂç½õ(G)
¸ÅÃ«·½²ð(B)
ÃÝÂ¼Ãé¿Ã(Dr)
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó¡ãA Midsummer Night Reign¡ä
2025Ç¯8·î16Æü(ÅÚ)¡¡ÀÖ±©ReNY alpha
open16:30 / start17:00 / ÇÛ¿®start16:50
▶ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://unitedproducts.zaiko.io/item/372948
¡ÚÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
B-¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+30Æü´Ö (9/15(·î½Ë)23:59¤Þ¤Ç)¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ° \7,500(ÀÇ¹þ)¡ÜZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+DVDÈ× \10,000(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¤¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+DVDÈ×+CD \13,000(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¥¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+Blu-rayÈ× \11,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+Blu-rayÈ×+CD \14,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿+DVDÈ×+CD \17,000(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿+Blu-rayÈ×+CD \18,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
¢¨¥Ç¥£¥¹¥¯ÉÕ¤¥×¥é¥ó¤ò¤ªµá¤á¤ÎÊý¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ»þ¡¢µÆþÏ³¤ì¤ä¥ß¥¹¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤´ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊý¤âºÆÅÙ¤ªÌ¾Á°¤ä¤´½»½ê¤ÎÆþÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï³¤ì¤ä¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÈ¯Á÷¤¬ÃÙ±ä¤·¤¿¤ê¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¡¼¥¹£¡Á¨¤Ë¤Ï¡Ö30Æü´Ö (2025/9/15(·î½Ë)23:59¤Þ¤Ç)¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¡×¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¡¼¥¹£¡Á¨¤ÎDVDÈ×¡¢Blu-rayÈ×¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤Þ¤¹(30Æü´Ö¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó)¡£
¢¨¥³¡¼¥¹§¡Á¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥Ç¡¼¥¿½àÈ÷´°Î»(ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä½ªÎ»¤è¤ê3~5½µ´Ö)¼¡Âè¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÀèURL¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨CD¤Ï¥é¥¤¥Ö²»À¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥£¥¹¥¯È×¤Î±ÇÁüÊÂ¤Ó¤Ë²»À¼¡¢CD¤Î²»À¼¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Î¤¿¤á¼ã´³¤ÎÊÔ½¸¤ä²»¼ÁÄ´À°¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨DVDÈ×¡¢Blu-rayÈ×¡¢CD¤ÎÈ¯Á÷¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä½ªÎ»¸å¤«¤éÌó5~7½µ´Ö¤Û¤É¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹(´Ê°×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸/¥ì¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥¤¥È/³¤³°¤Ø¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÖ¶âÅù¤â½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
¢¨¥ì¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï¥Ý¥¹¥ÈÅêÈ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤É¤ÇÅêÈ¡¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÉÔºßÄÌÃÎ¤¬ÅêÈ¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÔºßÄÌÃÎ¤«¤éºÆÇÛÃ£¤Î¤´°ÍÍê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ´É´ü¸ÂÄ¶²á¤Ç»öÌ³¶ÉÊÖÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥ä¥Þ¥È±¿Í¢ÃåÊ§¤¤¤Ç¤ÎºÆÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î15Æü(·î½Ë)22:00¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
▶Áí¹ç¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§https://michi-solo.com/contact
¢£¡ãSports of Heart 2025 in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ä
¡Á¤Ï¤ë¤Ê°¦ Music & Dance Special Show¡Á
Æü»þ¡§9·î28Æü(Æü) 17:00¡Á
²ñ¾ì¡§2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñÆâ EXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×
https://s-heart.org/dse/osaka#stage
https://michi-solo.com/event?no=q5vCCNvc3sVqcbcwsPs2S
¢£¡ãÉ±Ï©¥Ù¡¼¥¿30¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È Novastalgia -¥Î¥ô¥¡¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢-¡ä
2025Ç¯11·î2Æü(Æü)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸ Âç¥Û¡¼¥ë
open12:00 / start13:00
¢§½Ð±é¼Ô(½çÉÔÆ±)
MASCHERA (michi. / HIRO / TOMO)
illumina
defspiral
Psycho le Cému
Neu:NOIZ
¦«rlequi¦¸
PIKO
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
SÀÊ(1³¬Á°Îó)¡¡\13,200(ÀÇ¹þ)
AÀÊ(1³¬¸åÎó)¡¡\11,000(ÀÇ¹þ)
BÀÊ(2³¬¡¦3³¬)¡¡\8,800(ÀÇ¹þ)
°ìÈÌÈÎÇä¡§2025.8.24(Æü) 0:00¡Á
Á´ÀÊÀèÃåÈÎÇä(¹ØÆþËç¿ô1¿Í4Ëç)
LivePocket¡§https://t.livepocket.jp/e/ix74b
¡ÊÌä¡Ë¥Ù¡¼¥¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡§079-222-0486
