元フジ渡邊渚、美腹まぶしい“へそ出しショット”で近況報告「少しゆったり過ごしてます」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が20日、自身のインスタグラムを更新。ほっそりウエスト際立つ“へそ出し”ショットを公開した。
【動画】美腹がまぶしい“へそ出しショット”を披露した渡邊渚
投稿では「この夏は仕事もしつつ、少しゆったり過ごしてます」とつづり、メンバーシップ「Lighthouse」向けに公開している写真の撮影オフショットをアップ。淡い水色の衣装をまとい、両腕を高く伸ばした優雅なポージングや美腹を垣間見せたへそ出しショットを披露している。
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動している。
