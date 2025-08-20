ヒコロヒー、夏休みは京都旅行へ「めちゃくちゃ美しいけど…」現地で知った残念な事実

齊藤京子とヒコロヒーがトーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる『キョコロヒー』。

8月19日（火）の同番組では、錦鯉・渡辺隆が「ちょうどいい離島」を訪れるVTR企画が放送され、東京都・新島を舞台に夏を満喫する映像が紹介された。

その企画にちなみ、スタジオではMCの“夏休みの過ごし方”が話題に上がった。

【映像】ヒコロヒー、京都旅行で痛感「夏も美しいけど…」地元の人に教わった真実

ともに夏嫌いを公言している2人だが、スタッフから「ひょっとして今年は楽しんでる？」と質問されると、ヒコロヒーが「私は京都に行きました」と報告した。

齊藤は「楽しんでる！」と驚きつつ、「ストーリーでしつこく流れてきたやつですか？」と質問。ヒコロヒーは「しつこくって、やめてもらっていい？ 楽しかったんだからええやろ」と苦笑しながらツッコミを入れた。

どうやらSNSに頻繁に投稿してしまうほど充実した旅行だったようだ。

しかし、現地ではある“気づき”もあったという。

「京都は夏もめちゃくちゃ美しいけど、地元の人に聞いたらみんな『秋のほうがいい』って」

夏の京都を満喫したはずだが、地元の人に真実を教わり、少し残念そうなヒコロヒー。「やっぱり京都もそうなんや」と実感していた。