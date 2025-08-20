´±Ì±¤ÇÌó2200²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤â¡¡TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤¬³«Ëë¡¡Ãæ¹ñ¤á¤°¤ë¡ÈºÄÌ³¤Îæ«¡É·üÇ°¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¡×
ÆüËÜ¤¬¼çÆ³¤¹¤ëTICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤¬¤¤ç¤¦¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï´±Ì±Ï¢·È¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö´±¤ÈÌ±¤¬Ï¢·È¤ò¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö¼çÆ³¤ÎÅê»ñ¡¢¤³¤ì¤ò¶¯²½¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¤³¤ì¤¬À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤¢¤ë¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤ÏTICAD³«Ëë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢´±Ì±¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ15²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½2200²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸ÛÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å3Ç¯´Ö¤ÇÊÝ·ò¤äAIÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Î¿Íºà¤ò30Ëü¿Í°éÀ®¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¤äÃæÅì½ô¹ñ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤ò°ì¤Ä¤Î·ÐºÑ·÷¤È¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥ÉÍÎ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«·ÐºÑ·÷¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬µð³Û¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤Ç¤¤º¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸¢±×¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖºÄÌ³¤Îæ«¡×¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
