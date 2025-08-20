《仕事の合間、一人で昼飯食いに外へ出掛けてたんだけど 不意に足元を見たらまさかの自己紹介サンダルで痺れた》

8月20日に更新したXで、こう呟いたのは人気アイドルグループ「SixTONES」の京本大我（30）。投稿には京本が自分で撮影したと思われる下半身の写真が添えられ、黒いTシャツの裾にベージュの短パン、「京本」のシールが貼られた黒いサンダルを履いた京本の足が写っていた。

ファンにとっては貴重な“プライベートショット”だが、思わぬ箇所が注目を集めることに。写真では右脚のくるぶしが少し見えていたのだが、なんとびっしりと生えた黒いすね毛で埋め尽くされていたのだ。またサンダルから覗いていた足の指からも、毛が生えているのが肉眼でわかるほど。

ありのままの姿をファンに向けて、“チラ見せ”した京本。テレビに出演した際などは衣装で隠れていることもあり、愛嬌のあるキュートなルックスからは想像できない体毛に反響が続出することに。投稿はわずか3時間で281.8件のインプレッションを集めるなど、京本の意外性に驚く声が広がっている。

《ビジュアルからは考えられないほどのすね毛でうけるWWWWWWWWW》

《まって原始人ぐらい生えててやばい》

《スネ毛だけじゃなく指毛もしっかり濃くて顔に似合わずしっかり男の足してるな……… 推しが脱毛していく中貴重なお毛毛でありがたい》

《自己紹介サンダル すね毛ジャングルすぎる》

《自慢のすね毛アングルでおもろい。狙ったなこれは笑笑》

「いまや女性だけでなく、男性も脱毛することは珍しくありません。’23年4月にはSnow Manの渡辺翔太さん（32）を広告起用した『SBC湘南美容クリニック』でも、男性向けに脱毛を訴求するCMが放映されていました。最近では美意識が高い男性アイドルも増え、“アイドルなら脱毛をしていてもおかしくない”と見る向きもあります。まして京本さんは女性向けの美容雑誌にも登場していましたから、ファンにとって彼の脚にすね毛が生えていたことは意外に映ったのでしょう」（WEBメディア記者）

思わぬ反響を受けて、約15分後に再びXを更新した京本。《ちょっと待って！ すね毛わざとじゃないって！！ 自慢の高級バッグさりげなく画角に入れる人みたいにすね毛入れ込んでないって！！！》とユーモラスに呼びかけていたが、思わぬギャップはファンを楽しませたようだ。