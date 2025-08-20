【巨人】丸佳浩がサイクルヒット達成！球団17年ぶりの大記録などでチームも15得点の快勝



【動画】丸佳浩 サイクルヒット達成！｜https://youtu.be/mKXkayHz2BA

＜2025年8月19日（火）プロ野球 巨人 15-2 ヤクルト＠神宮＞

連敗中の巨人、その悪い流れを変えたのは丸佳浩（36）

2試合連続となるツーランホームランで先制すると、2打席目でもヒット、3打席目でもツーベースヒットとし、球団17年ぶりのサイクルヒットにリーチをかける。

4打席目には四球で出塁となり、迎えた最終打席。

ファンも大記録達成を期待する中、丸は見事なスリーベースヒットを放ち、プロ野球史上72人目となるサイクルヒットを達成した。

プロ18年目でのサイクルヒットは、広島・山本浩二氏の記録を抜いて最も遅い記録達成に。

「まさかこの年で達成できると思ってなかったので、自分自身びっくりしている」と、本人もコメント。

チームも大量15得点で快勝し、連敗ストップとなった。

■責任投手

【勝投手】戸郷 (4勝7敗)

【敗投手】ランバート (3勝8敗)

■バッテリー

【巨人】戸郷、宮原 - 岸田

【ヤクルト】ランバート、丸山翔、長谷川 - 古賀、松本直

■本塁打

【巨人】丸 5号(1回表2ラン)、中山 4号(2回表ソロ)、中山 5号(3回表2ラン)、リチャード 5号(6回表満塁)

【ヤクルト】