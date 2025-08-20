THE COLLECTORS、全国ツアー開催決定
THE COLLECTORSが、11月22日から12月14日にかけて、全国7都市を巡るツアーを開催することが発表された。
2025年の夏に渋谷クラブクアトロで行われている3カ月連続のマンスリーライブは、毎回チケットがソールドアウトになるほどの大盛況だという。そのクアトロでの熱狂をそのままに、今回のツアーではさらにスケールアップさせて、全国各地へと広げていく。
あのライブを体験した人も、参加できなかった人も、2026年の結成40周年にむけてさらに進化を続けているTHE COLLECTORSの“今”を体感できる貴重な機会へぜひ足を運んでみて欲しい。
◾️＜THE COLLECTORS LIVE TOUR 2025 “ONE MORE FOR ROCK’N’ROLL”＞
2025年11月22日（土）宮城県 darwin
OPEN：16:00 START：16:30 スタンディング 前売：\5,800 当日：\6,300
問合せ：G.I.P. https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年11月24日（月・祝）神奈川県 ベイホール
OPEN：15:30 START：16:30 スタンディング 前売：\5,800 当日：\6,300
問合せ：VINTAGE ROCK std. 03-5787-5350
2025年11月29日（土）福岡県 CB
OPEN：16:00 START：16:30 スタンディング 前売：\5,800 当日：\6,300
問合せ：BEA 092-712-4221
2025年11月30日（日）岡山県 YEBISU YA PRO
OPEN：16:00 START：16:30 スタンディング 前売：\5,800 当日：\6,300
問合せ：YUMEBANCHI（岡山） 086-231-3531
2025年 12月06日（土）愛知県JAMMIN’
OPEN：16:00 START：16:30 スタンディング 前売：\5,800 当日：\6,300
問合せ：JAILHOUSE 052-936-6041
2025年12月07日（日）大阪府 Banana Hall
OPEN：15:45 START：16:30 スタンディング 前売：\5,800 当日：\6,300
問合せ：清水音泉06-6357-3666″
2025年12月14日（日）栃木県HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
OPEN：16:00 START：16:30 スタンディング 前売：\5,800 当日：\6,300
問合せ：VINTAGE ROCK std. 03-5787-5350