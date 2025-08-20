THE COLLECTORSが、11月22日から12月14日にかけて、全国7都市を巡るツアーを開催することが発表された。

2025年の夏に渋谷クラブクアトロで行われている3カ月連続のマンスリーライブは、毎回チケットがソールドアウトになるほどの大盛況だという。そのクアトロでの熱狂をそのままに、今回のツアーではさらにスケールアップさせて、全国各地へと広げていく。

あのライブを体験した人も、参加できなかった人も、2026年の結成40周年にむけてさらに進化を続けているTHE COLLECTORSの“今”を体感できる貴重な機会へぜひ足を運んでみて欲しい。