JO1が、10thシングル「Handz In My Pocket」(読み：ハンズインマイポケット)を10月22日にリリースすることが決定し、イメージポスターが公開された。

今作のキャッチコピーは、“You‘ll never guess what’s in my pocket.表になった瞬間、ゲームは変わる”。

隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性まで──想像以上の可能性が目覚める。デビュー以来数々 の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングル「Handz In My Pocket」を通じて、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。

「ポケットの中」は単なる空間ではなく、そこには自信やポテンシャル、次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められた作品となっている。

商品形態は、全14形態(初回限定盤A、初回限定盤B、 通常盤、FC限定盤11種)を展開。メンバー別ソロジャケット盤の発売はグループ初の試みであり、10枚目という節目にふさわしい特別な仕様となっている。なお、各店での予約受付は、 本日8月20日18時から開始する。

