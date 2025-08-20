ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６９、伊８１ｂｐとやや拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６９、伊８１ｂｐとやや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 2.728
フランス 3.422（+69）
イタリア 3.535（+81）
スペイン 3.304（+58）
オランダ 2.9（+17）
ギリシャ 3.388（+66）
ポルトガル 3.136（+41）
ベルギー 3.26（+53）
オーストリア 3.046（+32）
アイルランド 2.965（+24）
フィンランド 3.107（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
