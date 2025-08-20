ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６９、伊８１ｂｐとやや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ　　　　2.728
フランス　　　3.422（+69）
イタリア　　　3.535（+81）
スペイン　　　3.304（+58）
オランダ　　　2.9（+17）
ギリシャ　　　3.388（+66）
ポルトガル　　　3.136（+41）
ベルギー　　　3.26（+53）
オーストリア　3.046（+32）
アイルランド　2.965（+24）
フィンランド　3.107（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）