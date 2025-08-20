暑熱順化や通気性の良いモノを着用 働く現場の熱中症対策を取材【高知】
連日厳しい暑さが続く中、シリーズ「熱中症対策」として暑さの影響や対策のポイントをお伝えしています。8月20日は、働く環境で実施している熱中症対策です。
猛暑が続く中、働く人たちも熱中症を発症しています。高知労働基準監督署によりますと、25年の夏は熱中症の報告が8件あったということです。
労働者を熱中症から守るために、25年6月には労働安全衛生規則が改正され、あらゆる業種の職場で対策が行われています。
車の誘導をするスタッフの近くには、シェード付きの椅子を置いて日陰で休めるようにしたほか、扇風機やクーラーボックスを備えるなど、暑さをしのぎ、水分が補給できるようになっていました。しかし、仕事によってはこういった対策アイテムを使うことができない現場もあります。
そのひとつが、スズメバチの駆除を行う専門の業者です。ハチに刺されないように、全身がビニールでできた防護服を着用、フルフェイスのヘルメットを被って完全防備で作業にあたります。
担当者 「あつい」
ハチの攻撃から身を守るためどんなに暑くても、こうした服装にせざるを得ないのが現状です。このため長時間作業をすることは難しく、長くても10分おきには作業の手を止めます。凍らせておいたペットボトルで水分を補給するなどして熱中症対策を行っていました。
では、火災現場などで消火活動にあたる消防士は熱中症対策をどのようにしているのでしょうか。
高知市消防局によりますと、暑さが本格化する前の5月頃から防火服を着て訓練を行うなど、暑さに体を慣れさせる「暑熱順化」という方法で対策をしているということです。県警では2025年年7月から、働きやすい職場づくりを目指すとともに、熱中症対策にも繋がればと軽装での勤務が可能となりました。
8月には通気性の良いポロシャツ型夏用制服の試験運用も始まっていて、本格的な暑さ対策が進められています。
そのほか、地域の警察官がコンビニやスーパーに立ち寄って飲料水を購入することに理解と協力を求めています。
猛暑が続き、あらゆる業種で熱中症対策が必要となっているなか、仕事の内容や仕事をする場所に応じた対策が今後さらに進められていきます。