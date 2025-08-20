磐田が岡山MFブラウンノア賢信のレンタル加入を発表「J1昇格のために自分の力を全て出して戦います」
ジュビロ磐田は20日、ファジアーノ岡山からMFブラウンノア賢信(24)が期限付き移籍加入することを発表した。背番号は「79」。移籍期間は2026年1月31日までとなり、岡山と対戦する公式戦には出場できない。
カナダ出身の同選手は、これまで国内の複数クラブでプレー。今季、徳島ヴォルティスから岡山へ完全移籍した。加入後はJ1リーグ戦11試合、天皇杯1試合に出場している。
磐田の公式サイトを通じ、「歴史あるクラブの一員になれたことを嬉しく思います。J1昇格のために自分の力を全て出して戦います」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MFブラウンノア賢信
(ぶらうん・のあ・けんしん)
■生年月日
2001年5月27日(24歳)
■出身地
カナダ
■身長/体重
189cm/75kg
■経歴
赤松フェニックスFC-ヴィトーリア目黒FC-横浜FM Jrユース追浜-横浜FMユース-横浜FM-讃岐-横浜FM-水戸-沼津-水戸-沼津-徳島-岡山
■出場歴
J1リーグ:11試合
J2リーグ:45試合7得点
J3リーグ:93試合17得点
リーグカップ:2試合
天皇杯:5試合1得点
■コメント
▽磐田
「ファジアーノ岡山から来ました、ブラウンノア賢信です。
歴史あるクラブの一員になれたことを嬉しく思います。
J1昇格のために自分の力を全て出して戦います。」
▽岡山
「このたび、ジュビロ磐田へ期限付き移籍することになりました。
岡山で過ごした半年間、非常に貴重でかけがえのない経験をすることができました。
正直なところ、自分自身が思い描いていたような結果を残すことはできず、悔しい気持ちが強く残っています。しかし、その経験と想いを糧にして、さらに成長するためにこの挑戦を決めました。
皆さんに成長した姿を見せられるように頑張って来ます!」
