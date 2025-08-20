　ジュビロ磐田は20日、ファジアーノ岡山からMFブラウンノア賢信(24)が期限付き移籍加入することを発表した。背番号は「79」。移籍期間は2026年1月31日までとなり、岡山と対戦する公式戦には出場できない。

　カナダ出身の同選手は、これまで国内の複数クラブでプレー。今季、徳島ヴォルティスから岡山へ完全移籍した。加入後はJ1リーグ戦11試合、天皇杯1試合に出場している。

　磐田の公式サイトを通じ、「歴史あるクラブの一員になれたことを嬉しく思います。J1昇格のために自分の力を全て出して戦います」と述べた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●MFブラウンノア賢信

(ぶらうん・のあ・けんしん)

■生年月日

2001年5月27日(24歳)

■出身地

カナダ

■身長/体重

189cm/75kg

■経歴

赤松フェニックスFC-ヴィトーリア目黒FC-横浜FM Jrユース追浜-横浜FMユース-横浜FM-讃岐-横浜FM-水戸-沼津-水戸-沼津-徳島-岡山

■出場歴

J1リーグ:11試合

J2リーグ:45試合7得点

J3リーグ:93試合17得点

リーグカップ:2試合

天皇杯:5試合1得点

■コメント

▽磐田

「ファジアーノ岡山から来ました、ブラウンノア賢信です。

歴史あるクラブの一員になれたことを嬉しく思います。

J1昇格のために自分の力を全て出して戦います。」

▽岡山

「このたび、ジュビロ磐田へ期限付き移籍することになりました。

岡山で過ごした半年間、非常に貴重でかけがえのない経験をすることができました。

正直なところ、自分自身が思い描いていたような結果を残すことはできず、悔しい気持ちが強く残っています。しかし、その経験と想いを糧にして、さらに成長するためにこの挑戦を決めました。

皆さんに成長した姿を見せられるように頑張って来ます!」