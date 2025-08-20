¿ùºé²Ö¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤È½Ð²ñ¤¦¡¡¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÙÅù¿ÈÂç¤ÎÆü¾ï¤ò¤È¤é¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡¿ùºé²Ö¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤è¤ê¡¢¿ùºé±é¤¸¤ëÍ³²ÅÎ¤¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤È½Ð²ñ¤¦Æü¾ï¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÙÍ³²ÅÎ¤¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¾Þºî²È¡¦¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¡¢Âè35²ó¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢¾¾µïÂç¸ç´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£µ¼¿Í²½¾ÆÆùÌ¡²è¡Ø¥ß¡¼¥È¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó¡Ù¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤27ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤È½Ð²ñ¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ³²ÅÎ¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±éµ»ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¿ùºé²Ö¡£µ¼¿Í²½¾ÆÆùÌ¡²è¡Ø¥ß¡¼¥È¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó¡Ù¤Î¿ä¤·¥«¥×¤ËÁ´ÎÏ¤Ç°¦¤òÃí¤°¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢»Å»ö¤È¼ñÌ£¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡Í³²ÅÎ¤¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½Ð²ñ¤¦½»¿Í¡¢´õ»àÇ°Î¸¤òÊú¤¨¤¿Èþ¤·¤¤¥¥ã¥Ð¾î¥é¥¤¤òÆî¶×Æà¡¢´ûº§¼Ô¤ÇÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¥Û¥¹¥È¡¦¥¢¥µ¥Ò¤òÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¿Í¤¬»à¤ÌÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆÇÀå¤Êºî²È¥æ¥¤òÁó°æÍ¥¡¢³¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦BAR¡Ö¼äÕì¡Ê¤»¤¤ê¤ç¤¦¡Ë¡×Å¹¼ç¡¦¥ª¥·¥ó¤ò½ÂÀîÀ¶É§¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤âÀ¸¤Êý¤â²¿¤â¤«¤â¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤â¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¯Í³²ÅÎ¤¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¾î¤Î¥é¥¤¡ÊÆî¡Ë¡¢¥Û¥¹¥È¤Î¥¢¥µ¥Ò¡ÊÈÄ³À¡Ë¤ÈÌë¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤ò¾Ð´é¤ÇÊâ¤¯¥«¥Ã¥È¡£»¶¤é¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¤ÎÉô²°¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Êµ¼¿Í²½¾ÆÆùÌ¡²è¡Ø¥ß¡¼¥È¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó¡Ù¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤Ü¤ó¤ä¤êÄ¯¤á¤ë¥«¥Ã¥È¡£¥¢¥µ¥Ò¤È¿ä¤·¥«¥×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢Æ±Î½¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤¿¥¢¥µ¥Ò¤ËÅ¹³°¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¸ÍÏÇ¤¦»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ç¥³¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿±ü»³¾ù¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡Ë¤È¤Î¾ÆÆù¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥é¥¤¤È¥¢¥µ¥Ò¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆË¬¤ì¤¿BAR¡Ö¼äÕì¡×¤Ç¤Î¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤¦ÆÇÀå¤Êºî²È¡¦¥æ¥¡ÊÁó°æ¡Ë¤ä¡¢³¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥ó¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹Í³²ÅÎ¤¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ª¥¿¥¯Í§Ã£¤È¡Ø¥ß¡¼¥È¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó¡Ù¤Î¿ä¤·³è¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¾ìÌÌ¤ä¡¢È¿ÂÐ¤ËÊì¿Æ¡ÊÅû°æ¿¿Íý»Ò¡Ë¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿Í³²ÅÎ¤¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Åù¿ÈÂç¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¿ùºé¤Ï¡¢µÓËÜ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»ÃÊ³¬¤«¤éËÜºî¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®°Õ¤Ç¡¢¾¾µï´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£60¡Á70¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤ÖÂæËÜ¤È¸¶ºî¾®Àâ¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÉÕäµ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾®Àâ¤Î¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂæËÜ¤Î¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙÉô¤Ë´Ø¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¤½¤¦¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼»ëÅÀ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¿ùºé¤¬±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿Í³²ÅÎ¤¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ï¡¢10·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
