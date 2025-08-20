広島vs神戸 スタメン発表
[8.20 J1第30節](Eピース)
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 41 前田直輝
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 38 ヒル袈依廉
DF 13 新井直人
DF 37 キム・ジュソン
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 35 中島洋太朗
FW 17 木下康介
FW 45 小林志紋
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 14 汰木康也
FW 27 エリキ
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
MF 2 飯野七聖
MF 6 扇原貴宏
MF 11 武藤嘉紀
MF 18 井出遥也
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
