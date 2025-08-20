町田vsG大阪 スタメン発表
[8.20 J1第30節](Gスタ)
※19:00開始
主審:イバン・バルトン
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 4 菊池流帆
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 7 宇佐美貴史
MF 16 鈴木徳真
MF 44 奥抜侃志
MF 47 ファン・アラーノ
MF 51 満田誠
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 4 黒川圭介
DF 15 岸本武流
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 38 名和田我空
FW 8 食野亮太郎
FW 42 南野遥海
FW 97 ウェルトン
監督
ダニエル・ポヤトス
※19:00開始
主審:イバン・バルトン
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 4 菊池流帆
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 7 宇佐美貴史
MF 16 鈴木徳真
MF 44 奥抜侃志
MF 47 ファン・アラーノ
MF 51 満田誠
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 4 黒川圭介
DF 15 岸本武流
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 38 名和田我空
FW 8 食野亮太郎
FW 42 南野遥海
FW 97 ウェルトン
監督
ダニエル・ポヤトス