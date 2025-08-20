[8.20 J1第30節](Gスタ)

※19:00開始

主審:イバン・バルトン

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 4 菊池流帆

DF 50 岡村大八

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 前寛之

MF 19 中山雄太

MF 20 西村拓真

MF 26 林幸多郎

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 13 守田達弥

DF 5 ドレシェヴィッチ

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 18 下田北斗

MF 31 ネタ・ラヴィ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 5 三浦弦太

DF 20 中谷進之介

MF 7 宇佐美貴史

MF 16 鈴木徳真

MF 44 奥抜侃志

MF 47 ファン・アラーノ

MF 51 満田誠

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 4 黒川圭介

DF 15 岸本武流

MF 10 倉田秋

MF 27 美藤倫

MF 38 名和田我空

FW 8 食野亮太郎

FW 42 南野遥海

FW 97 ウェルトン

監督

ダニエル・ポヤトス