ドラマ版『ハリポタ』ウィーズリー家のビジュアルが公開！ イメージ通りの赤毛に絶賛の声
HBOでドラマシリーズ化される『ハリー・ポッター』。このたび、赤毛で知られるキャラクター、ロンをはじめとするウィーズリー家のメンバーのビジュアルが公開された。
【写真】ドラマ版『ハリー・ポッター』、3万件の応募から選ばれたハリー、ロン、ハーマイオニー役
HBOは8月20日にインスタグラムを更新し、ウィーズリー家のビジュアルを公開した。
キャプションには、「私たちのアラスター・スタウトがロン・ウィーズリー役として参加するのに加え、HBOオリジナルシリーズ『ハリー・ポッター』に、フレッド・ウィーズリー役としてトリスタン・ハーランド、ジョージ・ウィーズリー役としてガブリエル・ハーランド、パーシー・ウィーズリー役としてローリー・スプーナー、ジニー・ウィーズリー役としてグレイシー・コクランを温かくお迎えします。（チャーリーは現在ルーマニアにいますが、間もなく合流予定です…）」と添えた。
ファンはこの投稿に「最高の魔法使い一家に完全に夢中！」や「わあ、最高！ ウィーズリー家へようこそ！」など絶賛のコメントを寄せたほか、映画でマルフォイがロンに放ったセリフを引用し「赤毛とお下がりのローブ。お前はウィーズリーに違いない」というものや、チャーリーのビジュアルを求めるコメントも多く寄せられた。
Varietyによると、シーズン1の撮影は現地時間7月14日に、イギリスにあるワーナー・ブラザース・スタジオ・リーブスデンで開始され、2026年春まで続く予定。
引用：「HBO」インスタグラム（＠hbo）
