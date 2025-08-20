ユージ、“愛車”がカッコよすぎ！ 黒光りする高級モデル
タレントのユージが20日、自身のインスタグラムを更新。愛車と時計を写真に収め、ファンを喜ばせた。
【写真】ユージ、愛車が「カッコよすぎる」「最高」 レストアしたバイクも（7枚）
“車好き”で知られ、SNSでは自身の愛車をカスタムする様子などを度々披露してきたユージ。先日は「暑いけど乗っちゃう最高に楽しい相棒 1980年KZ1000Mk.II」と、2年前に購入を明かしていた愛車のバイクを投稿した。
今春には、自身のYouTubeにて2018年式の最終モデル「メルセデス・ベンツ Gクラス」W463型（G63 AMG）の納車を報告。今回はその愛車を背景に、「探していた1987年（生まれ年）の34mmロレックスを見つけ、クロムハーツに納品」と時計を披露。ファンから多数の「いいね！」が集まった。
引用：「ユージ」インスタグラム（@yujigordon）
