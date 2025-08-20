バスケットボール元日本代表でB3新潟の五十嵐圭（45）の妻でフリーアナウンサーの本田朋子が20日、自身のインスタグラムを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告した。

16日に誕生日を迎え、「42歳になりました」と報告。「友達家族と賑やかに過ごせ、とても楽しい一日に」とつづった。

「そして、みんなが協力してくれて、参加できないはずの主人がサプライズ登場。家族ぐるみで仲良くできる人たちとの素敵な出会いにあらためて感謝です。みんな本当にありがとう！」と家族ショットを披露した。

五十嵐も自身のインスタグラムを更新。「妻の誕生日。当日はあまり得意ではないサプライズを。手伝ってくれた友人家族にも感謝です。いつもありがとう」と家族ショットを投稿。「負担をかけてしまっているけど、これからもよろしくお願いします。この1年も体調に気をつけて過こ゛してね。おめでとう。ありがとう」と妻へのメッセージをつづった。

本田は大学在学中にセント・フォースに所属し、学生キャスターとして活躍。2006年、アナウンサーとしてフジテレビに入社。2013年7月に、五十嵐を結婚。同年9月末でフジテレビを退職。10月1日付でフォニックスに移籍し、フリーアナウンサーに。

2018年10月に長男、23年8月に長女を出産している。